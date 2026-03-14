Ο Τσέντι Όσμαν ήταν εκπληκτικός στη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζάλγκιρις, με τον Τούρκο να αναδεικνύεται MVP ολόκληρης της 31ης αγωνιστικής στην EuroLeague!

Ο Τσέντι Όσμαν οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε εντός έδρας νίκη με 92-88 απέναντι στη Ζάλγκιρις, κάνοντας μια σπουδαία εμφάνιση που του χάρισε και το βραβείο του MVP.

Το τέλος του αγώνα βρήκε τον Τσέντι Όσμαν να μετρά 24 πόντους και 7/7 εντός παιδιάς (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα) και 8/10 βολές, ενώ είχε επίσης 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και κέρδισε 6 φάουλ, συγκεντρώνοντας 36 μονάδες στο PIR, την κορυφαία επίδοσή του σε 163 αγώνες στην καριέρα του στη EuroLeague.

Ο Τσέντι Όσμαν, αναδείχθηκε έτσι MVP της αγωνιστικής για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ενώ έγινε και ο τρίτος παίκτης του Παναθηναϊκού που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση τη φετινή σεζόν.

Πριν τον Τσέντι Όσμαν είχαν προηγηθεί οι Κέντρικ Ναν (δύο φορές) και Κώστας Σλούκας.