Ο Ματίας Λεσόρ εισέβαλε κατά τη διάρκεια της flash interview του Τσέντι Όσμαν και στη συνέχεια αγκαλιάστηκαν.

Στην μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ ο Παναθηναϊκός μπήκε ξανά σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 92-88 και τον Τσέντι Όσμαν να είναι ο πολυτιμότερος παίκτης.

Τελείωσε τον αγώνα σκοράροντας 24 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρηση ο Τούρκος φόργουορντ έκανε τις καθιερωμένες του δηλώσεις στη flash interview για την EuroLeague και προς το φινάλε, εισέβαλλε ο Γάλλος σέντερ μπροστά από την κάμερα.

Ο Όσμαν όταν ρωτήθηκε για τον Λεσόρ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συμπαίκτη του αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Ματίας. Είναι η ψυχή αυτής της ομάδας. Ξέρουμε πόσο πολύ έχει δουλέψει για αυτήν την στιγμή, για την επιστροφή του. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψε, από το πρώτο του ματς έδωσε ενέργεια στην ομάδα».

Με το που ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του έδωσε μια... θερμή αγκαλιά, χαρίζοντας μια πολύ όμορφη στιγμή μετά το παιχνίδι.

Δείτε το βίντεο: