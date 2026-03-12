Ο Μάικ Τζέιμς αποχώρησε στα αποδυτήρια με τράβηγμα στον αριστερό δικέφαλο στα 51.7" πριν το φινάλε του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο.

Η Μονακό των εννιά παικτών επικράτησε του Ολυμπιακού για την 31η αγωνιστική της regular season, σημειώνοντας μόλις τη δεύτερη νίκη της στους τελευταίους εννιά αγώνες στη EuroLeague, μολονότι έκλεισε τον αγώνα χωρίς τον Μάικ Τζέιμς.

Στα 29:10 που έμεινε στο παρκέ, ο Τζέιμς είχε 14 πόντους με 3/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 κερδισμένα φάουλ και 3 λάθη, δίχως να κάνει ζέσταμα.