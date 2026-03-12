Μονακό-Ολυμπιακός: Έκλεισε το ματς χωρίς τον Μάικ Τζέιμς
Η Μονακό των εννιά παικτών επικράτησε του Ολυμπιακού για την 31η αγωνιστική της regular season, σημειώνοντας μόλις τη δεύτερη νίκη της στους τελευταίους εννιά αγώνες στη EuroLeague, μολονότι έκλεισε τον αγώνα χωρίς τον Μάικ Τζέιμς.
Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε στα αποδυτήρια με τράβηγμα στον αριστερό δικέφαλο στα 51.7" για το φινάλε του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους».
Στα 29:10 που έμεινε στο παρκέ, ο Τζέιμς είχε 14 πόντους με 3/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 κερδισμένα φάουλ και 3 λάθη, δίχως να κάνει ζέσταμα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.