Η Μονακό μέσω ανάρτησης στα social media καλωσόρισε τον Ματίας Λεσόρ, στέλνοντάς του ξεχωριστό μήνυμα.

Ο Ματίας Λεσόρ άφησε πίσω τον τραυματισμό του και επέστεψε στην ενεργό δράση, με τη Μονακό να στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα στον Γάλλο σέντερ.

Πιο συγκεκριμένα το comeback του παίκτη των «πρασίνων» ήταν το βασικό στιγμιότυπο από την αγωνιστική της βραδιάς, προκαλώντας χαρά και συγκίνηση σε όλο τον μπασκετικό κόσμο της Ευρώπης.

Ο σέντερ του «τριφυλλιού» ξεκίνησε βασικός και τελείωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Η Μονακό πήρε την πρωτοβουλία να καλωσορίσει με τον δικό της τρόπο τον Λεσόρ και μέσω ανάρτησης στα social media, του έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα που αναφέρει:

«Είσαι η ζωντανή απόδειξη ότι οι αναποδιές δεν σταματούν τους πολεμιστές. Καλώς ήρθες πίσω, Ματίας».

You’re living proof that setbacks don’t stop warriors ✊️ Welcome back, Mathias 👏 pic.twitter.com/5nuRPos06I — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) March 13, 2026

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τη διοίκηση και τους παίκτες, ο γαλλικός σύλλογος κατάφερε και επικράτησε του Ολυμπιακού (81-80) στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague και πλέον βρίσκεται σε τριπλή ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό και τη Ζάλγκιρις με ρεκόρ 17 νίκες και 14 ήττες.