Η EuroLeague μέσω ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως τα επόμενα διαθέσιμα εισιτήρια για το Final-Four της Αθήνας θα βγουν στον «αέρα» στις 17 Μαρτίου.

Έπειτα από τις δύο φάσεις για τις εκδόσεις των εισιτηρίων του EuroLeague Final-Four 2026, η διοργάνωση ανακοίνωσε πως στις 17 Μαρτίου θα γίνει και η επόμενη.

Συγκεκριμένα ο κόσμος που θέλει να προμηθευτεί έγκαιρα το «μαγικό χαρτάκι» για το Final 4 που θα λάβει μέρος στο «Telekom Center Athens»,από τις (22-24/05) θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει στις 17 Μαρτίου, ενώ η 4η και τελευταία ευκαιρία που θα έχουν οι οπαδοί θα είναι στις 20 Απριλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

Ο δρόμος για το EuroLeague Final Four Athens του 2026 που παρουσίασε η Etihad συνεχίζει με πρωτοφανή παγκόσμια ζήτηση, καθώς οι πωλήσεις εισιτηρίων εισέρχονται στην τρίτη δημόσια φάση τους στις 17 Μαρτίου στις 10:00 CET.

Μετά από δύο εντελώς sold-out δημόσια παράθυρα πωλήσεων, η Φάση 3 θα προσφέρει στους οπαδούς άλλη μια ευκαιρία να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους για την κορυφαία εκδήλωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Η φάση 1, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, είδε περισσότερους από ένα εκατομμύριο οπαδούς να συνδέονται με την πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων, με όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια να ξεπουλούνται σε λιγότερο από πέντε λεπτά. Η φάση 2, η οποία άνοιξε στις 26 Φεβρουαρίου, εξαντλήθηκε επίσης πλήρως λίγο μετά την εκτόξευση, επαναβεβαιώνοντας περαιτέρω την έκτακτη απήχηση και την παγκόσμια εμβέλεια της εκδήλωσης βιτρίνας της EuroLeague.

Η συντριπτική ζήτηση αναδεικνύει τη μοναδική ατμόσφαιρα και τη σημασία του Final Four, με τους οπαδούς από όλη την Ευρώπη και πέρα από την προθυμία να παρακολουθήσουν ζωντανά την απόλυτη αναμέτρηση της σεζόν.

Η τρίτη φάση πωλήσεων εισιτηρίων του κοινού θα ανοίξει επίσημα την Τρίτη 17 Μαρτίου, στις 10:00 CET. Κάθε επόμενη φάση πωλήσεων θα διαθέτει περιορισμένη κατανομή σε πολλαπλές κατηγορίες τιμών και αναμένεται και πάλι υψηλή ζήτηση.

Η τελική φάση πωλήσεων θα ξεκινήσει στις 20 Απριλίου στις 10:00 CEST, στρατηγικά τοποθετημένης συμπίπτοντας με την ολοκλήρωση της Κανονικής Περιόδου που συμπίπτει με την ολοκλήρωση της Κανονικής Περιόδου, καθώς δέκα ομάδες παραμένουν στον αγώνα για μια θέση Final Four.

Όλες οι φάσεις ακολουθούν μια πολιτική δίκαιης πρόσβασης: οι οπαδοί που αγοράζουν εισιτήρια σε μία φάση δεν είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν σε επόμενες φάσεις. Το μέτρο αυτό εξασφαλίζει ευρύτερη πρόσβαση στην εκδήλωση. Κάθε οπαδός μπορεί να αγοράσει το πολύ δύο εισιτήρια ανά συναλλαγή.

Οι φίλαθλοι πρέπει να συνδεθούν ή να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό ταυτότητας EuroLeague για να ολοκληρώσουν την αγορά τους. Μόλις συνδεθεί, θα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες κατηγορίες.

Οι ημιτελικοί του EuroLeague Final Four 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 18:00 και 21:00 τοπική ώρα (17:00 και 20:00 CEST). Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Adidas NextGen EuroLeague Championship Game θα δώσει πληροφορίες στις 18:00 τοπική ώρα (17:00 CEST), πριν ολοκληρωθεί η σεζόν με το Πρωτάθλημα στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 CEST), όταν θα στεφθεί νέος πρωταθλητής της EuroLeague.

Όλες οι λεπτομέρειες έκδοσης εισιτηρίων για το EuroLeague Final Four Athens του 2026 που παρουσίασε η Etihad είναι διαθέσιμες στο euroleaguef4tickets.com».