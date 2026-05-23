Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ δεν πίστευε στα μάτια του όταν είδε άνδρα που εργαζόταν στην εταιρεία σεκιούριτι να φωνάζει συνθήματα υπέρ του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα να νικήσει την Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (24/5, 21:00) απέναντι στη Ρεάλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την συμπαράσταση 14.000 φιλάθλων του, με τη Φενέρμπαχτσε να κάνει λόγο για επιπλέον 5.000 οπαδούς της ελληνικής ομάδας και την «White Veil» να εξηγεί ότι την ευθύνη την έχει η Euroleague για την είσοδο χιλιάδων οπαδών χωρίς εισιτήριο.

Ανάμεσα στους πολυάριθμους φίλους του Ολυμπιακού υπήρχαν και άνδρες της εταιρείας σεκιούριτι οι οποίοι φώναζαν υπέρ των «ερυθρολεύκων», κάτι που δεν άφησε να περάσει απαρατήρητο από τα social media ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ της Μονακό.

Συγκεκριμένα «ανέβασε» σχετικό βίντεο και σχολίασε χαρακτηριστικά: «Δεν θα πω ψέματα, αλλά αυτό είναι ξεκαρδιστικό» μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που έβλεπε.

Δείτε το ποστάρισμα του Μπλόσμγκεϊμ

I can’t lie this is hilarious 😂 https://t.co/R9hDtXcXrp May 23, 2026

