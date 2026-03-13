Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στα social media, καλωσόρισε με τον δικό της τρόπο τον Ματίας Λεσόρ πίσω στην ενεργό δράση.

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε! Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού ξεπέρασε στο 100% τον τραυματισμό του και έκανε την πρώτη εμφάνιση στο glass floor του «Telekom Center Athens» και αποθεώθηκε από τον κόσμο των «πρασίνων».

Ξεκίνησε βασικός στη νίκη της ομάδας του κόντρα στη Ζάλγκιρις (92-88) και τελείωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στα social media, καλωσόρισε πίσω τον Ματίας Λεσόρ με ένα μήνυμα ειδικά αφιερωμένο σε εκείνον, ξεχωρίζοντας μάλιστα φωτογραφίες που αποτυπώνουν το πάθος και τη... δίψα του Γάλλου που είχε για να ξανά πατήσει στο γήπεδο και να αγωνιστεί με τα χρώματα των «πρασίνων».

«Μερικές φορές, οι φωτογραφίες μιλούν πιο δυνατά από τις λέξεις.

448 ημέρες προσμονής, που αποτυπώνεται σε κάθε εμφάνιση. Η επιστροφή του ΘΗΡΙΟΥ σε όλο της το μεγαλείο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μετά από αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ επίσης βρίσκεται σε τριπλή ισοβαθμία με τη Μονακό και τη Ζάλγκιρις με ρεκόρ 17 νίκες και 14 ήττες.

Επόμενη υποχρέωση για το «τριφύλλι» το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ (15/03, 16:00) στο «Telekom Center Athens», για την 21η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος στην αναμέτρηση που θα κρίνει και τη δεύτερη θέση.