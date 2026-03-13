Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Αυτό είναι το ζητούμενο για Λεσόρ αυτήν τη στιγμή» (vid)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, στο Gazz Floor by Nοvibet της Πέμπτης, στάθηκε στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ τονίζοντας ότι αυτήν τη στιγμή το ζητούμενο δεν είναι ο ρυθμός, αλλά το πόσο καλά πατάει!

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική ανάσα με τη νίκη κόντρα στη Ζάλγκιρις με 92-88 για την 31η αγωνιστική της EuroLeague. Ένα αποτέλεσμα που είχε πολλή ανάγκη για τον στόχο των play offs.

Ωστόσο, το θέμα της ημέρας δεν ήταν άλλο από την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στη δράση 450 μέρες μετά και συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν και είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια, με μία μικρή παρένθεση τη συμμετοχή του στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, που δεν βοήθησε την κατάστασή του.

Στο5.51' ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο χθεσινό Gazz Floor, το ποιο είναι το ζητούμενο αυτήν τη στιγμή για το Γάλλο σέντερ.

«Η επιστροφή του Λεσόρ, ψυχολογικά δίνει μεγάλο boost στον Παναθηναϊκό. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για τον Παναθηναϊκό, έχει ποντάρει πολλά η ομάδα πάνω του τα τελευταία χρόνια.

Όπως είπα και πριν βγούμε αέρα, πατά πολύ καλά. Αυτήν τη στιγμή το ζητούμενο δεν είναι ο ρυθμός κι η αποτελεσματικότητα, αλλά το πόσο καλά πατάνε τα πόδια του και φαίνεται ότι είναι σε πολύ κατάσταση κι αυτό είναι ένα πολύ χαρμόσυνο νέο για όλους μας».