Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έμεινε εκτός αποστολής για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις, ωστόσο μετά τη νίκη της ομάδας του ήταν μαζί με τους συμπαίκτες και πανηγύριζε.

Το βράδυ της Πέμπτης (12/03) ο Παναθηναϊκός χάρηκε και για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, αλλά και για την κρίσιμη νίκη κόντρα στη Ζάλγκιρις (92-88), στο ματς που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος παρέμεινε εκτός της 12αδας.

Η απόφαση του Έργκιν Άταμαν να κρατήσει εκτός αποστολής τον διεθνή φόργουορντ προκάλεσε έκπληξη, όμως προκειμένου να αγωνιστεί ο Γάλλος σέντερ ο Ρογκαβόπουλος συμπεριλήφθηκε στους «κομμένους» μαζί με τους Τολιόπουλο και Γκριγκόνις.

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκε από την 12αδα ο συγκεκριμένος δεν έδειξε ούτε να έχει μούτρα, ούτε να τον έχει πάρει «από κάτω». Το αντίθετο μάλιστα. Ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να πανηγυρίσουν τη νίκη της ομάδας του μαζί με τους συμπαίκτες του και φυσικά να δώσει συγχαρητήρια στον Ματίας Λεσόρ για την επιστροφή του στην ενεργό δράση, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό του.

Επίσης ακολούθησε και το καθιερωμένο τελετουργικό με τους οπαδούς των «πρασίνων», όπου ο Ρογκαβόπουλος έδωσε και εκεί το «παρών».

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί των Λιθουανών, παρέμεινε στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 17 νίκες και 14 ήττες, όπου ισοβαθμεί μαζί με τη Ζάλγκιρις και τη Μονακό.

Πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ (15/03, 16:00) στο «Telekom Center Athens», για την 21η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο 25χρονος την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μέσο όρο 4.6 πόντους και 2.1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι σε 25 παρουσίες του με τη φανέλα του «τριφυλλιού» στην EuroLeague.



