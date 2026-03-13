Hoopfellas: Τι μου άρεσε και τι όχι στον Παναθηναϊκό κόντρα στη Ζάλγκιρις (vid)

Τι άρεσε και τι όχι στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις; Ο Hoopfellas αναλύει με το δικό του μοναδικό τρόπο μέσω του Gazz Floor powered by Novibet.

Με τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει δυναμικά στην ενεργό δράση, ο Παναθηναϊκός... επέστρεψε και στις νίκες στην Euroleague κερδίζοντας στο κατάμεστο «T-Center» την Ζάλγκιρις Κάουνας με 92-88.

Τι ήταν αυτό που άρεσε κι αυτό που δεν άρεσε στο Hoopfellas; Ο ίδιος δίνει την απάντηση στο χθεσινό Gazz Floor by Novibet.

«Μου άρεσε κατ' αρχάς η ενέργεια που έφερε ο Ματίας στο ξεκίνημα - ήταν κάτι φοβερό, έβλεπες όλο το γήπεδο να είναι στις μύτες των ποδιών.

Μετά τους τέσσερις πόντους που έβαλε, ήταν σαν να άλλαξε τελείως η ενέργεια. Στο συνολικό κομμάτι μού άρεσε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίοδο έχει ξεκινήσει καλά γιατίζ παίζει απέναντι σε μια ομάδα που είναι η καλύτερη επίθεση στη Euroleague και μια πολύ πληθωρική επίθεση.

Βέβαια το να παίξεις 25' καλή άμυνα θα το βάζαμε στα πλεονεκτήματα πριν τα Χριστούγεννα, τώρα κονεύει να τελειώσει η regular season. Τώρα πρέπει να αυξήσεις τα λεπτά σου

Δεν μου άρεσε πάλι η διαχείριση με τα κοντά σχήματα. Εχει αποφασίσει ο κόουτς ότι ο Χέιζ είναι μόνο "4" - βλέπει ότι η ομάδα έχει ένα έλλειμα στο "5", ότι έχει ένα έλλειμμα σε σχέση με θέση των γκαρντ που παίζει με δύο συνέχεια, οπότε του λείπει το positional size. Δεν θέλει να το ματσάρει από τις ενδιάμεσες θέσεις».

Αναλυτικά το σχόλιο - ανάλυση του Ηοοpfellas:

