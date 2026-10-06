Χέιζ-Ντέιβις: Μίλησε ελληνικά σε φιλανθρωπικό event που διοργάνωσε
Σε μία σπουδαία πρωτοβουλία προχώρησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος δείχνει το ποιόν του σαν άνθρωπος. Ο Αμερικανός παίκτης του Παναθηναϊκού, διοργάνωσε την Τρίτη (06/10) ένα φιλανθρωπικό event, με σκοπό τη στήριξη της ΕΛΕΠΑΠ, για τα παιδιά με αναπηρία.
Ο Χέιζ-Ντέιβις, ξεκίνησε την ομιλία του στα ελληνικά, ξαφνιάζοντας τους πάντες που βρέθηκαν εκεί. Απευθύνθηκε στους φίλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ενώ είχε μία πολύ όμορφη στιγμή με τον Ντίνο Μήτογλου.
Δείτε το βίντεο
🙏 Απίστευτος Χέιζ-Ντέιβις μίλησε ελληνικά στο φιλανθρωπικό event που διοργάνωσε: «Θέλω, αλλά δεν είναι... τέλειος!» https://t.co/IciOq2cH8W— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 6, 2026
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