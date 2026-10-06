Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις εξέπληξε τους πάντες στο φιλανθρωπικό event που διοργάνωσε, όταν μίλησε ελληνικά.

Σε μία σπουδαία πρωτοβουλία προχώρησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος δείχνει το ποιόν του σαν άνθρωπος. Ο Αμερικανός παίκτης του Παναθηναϊκού, διοργάνωσε την Τρίτη (06/10) ένα φιλανθρωπικό event, με σκοπό τη στήριξη της ΕΛΕΠΑΠ, για τα παιδιά με αναπηρία.

Ο Χέιζ-Ντέιβις, ξεκίνησε την ομιλία του στα ελληνικά, ξαφνιάζοντας τους πάντες που βρέθηκαν εκεί. Απευθύνθηκε στους φίλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ενώ είχε μία πολύ όμορφη στιγμή με τον Ντίνο Μήτογλου.

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