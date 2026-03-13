Ο Σέρχιο Γιουλ πέτυχε το 700ο του τρίποντο με σουτ «μανταρίνι» και η EuroLeague τον αποθέωσε στα social media.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης (12/03) της Βαλένθια (96-79), με τον Σέρχιο Γιουλ να σκοράρει το 700ο του τρίποντο σε στυλ «μανταρίνι» και την EuroLeague να τον αποθεώνει.

Το «μανταρίνι» είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται για ένα σουτ όταν παίρνει πολύ μεγάλη καμπύλη και καταλήγει στο καλάθι του αντιπάλου.

Ο Ισπανός έχει χαρακτηριστικό τα «μανταρίνια» που πετάει από μακρινές αποστάσεις, καθώς έχει ταυτίσει το όνομά σου με αυτή την έκφραση, κυρίως λόγω του τρόπου παιχνιδιού και της εκτέλεσής του.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως πολλές φορές στην καριέρα του έχει πετύχει νικητήρια σουτ με αυτή τη μορφή και αναμφίβολα είναι ένα χαρακτηριστικό που τον ξεχωρίζει από τους υπολοίπους και μετά την απόσυρσή του θα τον θυμούνται οι περισσότεροι για αυτό τον λόγο.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρεάλ με τη Βαλένθια για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, ο Σέρχιο Γιουλ ευστόχησε στο 700ο του τρίποντο στην καριέρα του στον θεσμό και στη συνέχεια μέσω ανάρτησης στο x η διοργάνωση τον αποθέωσε, βάζοντας ένα «emojil» μανταρίνι.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «το 700ο τρίποντο του Γιουλ σε στυλ "μανταρίνι"».

Ο Σέρχιο Γιουλ την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μέσο όρο 3 πόντους και 1.5 ασίστ ανά αναμέτρηση, όμως η τέχνη του δεν ξεχνιέται.