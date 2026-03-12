Φουρνιέ: «Σκέφτηκα να αποσυρθώ το 2024, αλλά ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για να παίξω σε αυτόν»

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε από καρδιάς για τον λόγο που ήρθε στον Ολυμπιακό, τα όσα έχει ζήσει μέχρι τώρα στον Πειραιά και όχι μόνο!

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για τον Ολυμπιακό, όμως ποτέ άλλοτε δεν την έχει δείξει σε τέτοιο βαθμό με τα λόγια του, όσο στην τελευταία του συνέντευξη.

Μιλώντας στο γαλλικό infosports+ ο Εβάν Φουρνιέ ανέλυσε το πώς βρέθηκε στον Ολυμπιακό, το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον το κλαμπ, το μέλλον του, τον μεγάλο στόχο της EuroLeague, την αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό, αλλά και το πόσα χρόνια ακόμη έχει μπροστά του!

«Πραγματικά σκέφτηκα να αποσυρθώ μετά τους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Έδωσα στον εαυτό μου λίγο χρόνο να το σκεφεί. Πήγα στα βουνά και σκέφτηκα «οκ, ας το δοκιμάσουμε. Θα το ευχαριστηθώ». Προερχόμουν από δύο δύσκολες σεζόν με τους Νικς. Αγαπώ πολύ το μπάσκετ και σκέφτηκα πως θα το ευχαριστηθώ και θα τελειώσω την καριέρα μου με αυτό τον τρόπο», είπε αρχικά ο Εβάν Φουρνιέ.

Όσο για το τι τον τράβηξε στον Ολυμπιακό, ο Φουρνιέ δήλωσε πως: «Όταν ήμουν στο NBA παρακολουθούσα την EuroLeague από μακριά, αλλά ήταν μια ομάδα που με… τράβηξε. Αυτή ήταν ο Ολυμπιακός. Η ιστορία, οι οπαδοί, το ότι θα είμαι στην Αθήνα, ο τρόπος παιχνιδιού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, το ότι θα ήμουν μαζί με τον Φαλ στην ομάδα. Πραγματικά πιστεύω πως ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα.

Από την πρώτη στιγμή, από το δευτερόλεπτο που έφτασα στο αεροδρόμιο. Ήταν μια εξωπραγματική υποδοχή. Δεν μπορούσα να έχω πάει κάπου καλύτερα».

«Ο τρόπος παιχνιδιού στο NBA και στην EuroLeague συγκρίνονται συχνά. Μεγάλωσα με την FIBA και τις διεθνείς διοργανώσεις το καλοκαίρι, οπότε δεν είχα πολλά προβλήματα να λύσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ», είπε ο Φουρνιέ, πριν αναφερθεί στο περσινό πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό.

«Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο μόνος τίτλος που έχω κερδίσει. Όταν είσαι 12 χρόνια στο NBA και δεν έχεις κερδίσει δαχτυλίδι, δεν υπάρχει κανένας τίτλος. Όλα όσα συνέβησαν ήταν μια μεγάλη αλλαγή για εμένα. Λίγο πριν υπήρχε η απογοήτευση από το Final Four του Άμπου Ντάμπι. Οι τελικοί ήρθαν μια εβδομάδα μετά. Είμαστε πρωταθλητές, είμαστε χαρούμενοι και ανακουφισμένοι, αλλά υπήρχε ακόμη αυτή η απογοήτευση. Γι αυτό είναι δύσκολο να πω πως είναι από τις καλύτερες αναμνήσεις».

Αναφορικά με το μέλλον του, ο Εβάν Φουρνιέ είπε πως «Δεν θέλω να φέρω κακή τύχη στον εαυτό μου, αλλά σύντομα θα αποσυρθώ. Έχω δύο χρόνια ακόμη, τρία το πολύ» και συμπλήρωσε λέγοντας ότι «Είμαι τυχερός που παίζω σε μια ομάδα που κάθε χρόνο παλεύει για τον τίτλο. Οπότε ελπίζω πως θα κατακτήσουμε την EuroLeague».

Για την συνταγή της επιτυχίας στον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ τόνισε ότι «Είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν πυρήνα παικτών που παίζουν μαζί για πολλά χρόνια και έναν προπονητή που δουλεύει με τους ίδιους παίκτες για καιρό. Έχουμε τον καλύτερο προπονητή της EuroLeague και τους καλύτερους οπαδούς. Είναι ένας συνδυασμός που κρατά τον Ολυμπιακό πάντα στην ελίτ», ενώ έκλεισε μιλώντας για την αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό.

«Αυτός είναι ο λόγος που επέστρεψα στην Ευρώπη. Η αντιπαλότητα που υπάρχει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είναι τόσο βαθιά και έντονη, που ζεις πράγματα που δεν θα ζήσεις πουθενά αλλού».