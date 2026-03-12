Ο Νίκο Λαπροβίτολα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής (11/03) προπόνησης της Μπαρτσελόνα και αναμένεται να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Σοκ στην Μπαρτσελόνα! Ο Νίκο Λαπροβίτολα υπέστη πλήρη ρήξη του μακρού τένοντα του δεξιού μηρού του και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες.

Ο γκαρντ των «μπλαουγκράνα» τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης (11/03) της ομάδας του και θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία. Το διάστημα το οποίο θα παραμείνει στα «πιτς» θα του κοστίσει το φινάλε της σεζόν.

Τη φετινή χρονιά σε 20 αναμετρήσεις στην EuroLeague είχε μ.ο 8 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι ο δεύτερος σοβαρός τραυματισμός σε διάστημα 1,5 χρόνου, έπειτα από τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που είχε υποστεί τον Οκτώβρη του 2024 που του είχε κοστίσει ολόκληρη την περασμένη σεζόν.

Ο 35χρονος επέστρεψε τον Νοέμρβρη του 2025 όμως αντιμετώπισε εκ νέου πρόβλημα τραυματισμού στον προσαγωγό αυτή τη φορά και έκατσε εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα.

Η ατυχία του ξαναχτύπησε την πόρτα με πρόβλημα και πάλι στον μηρό με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Κατά τη διάρκεια της προπόνησης χθες, ο παίκτης Νίκος Λαπροβίτολα υπέστη πλήρη ρήξη του μακρού τένοντα του δεξιού μηρού του.

Ο παίκτης θα ακολουθήσει μια συντηρητική θεραπεία και εκτιμάται ότι ο χρόνος ανάρρωσης θα είναι περίπου τρεις μήνες, περίπου».