Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα στους φιλάθλους της. προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία κατά την είσοδό τους στο γήπεδο μιας και υπάρχει sold-out.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Ζάλγκιρις (12/03, 22:00) με την «πράσινη» ΚΑΕ να στέλνει μήνυμα στους φιλάθλους της, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία κατά την προσέλευσή τους στο γήπεδο.

Επίσης αναφέρει πως «στηρίζουμε την, μόνο με τη φωνή και στεκόμαστε στο πλευρό της ομάδας μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Είσοδος στο γήπεδο

Οι θύρες θα ανοίξουν στις 19:00.

Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Σας ενημερώνουμε οτι οι κάτοχοι εισιτηρίων στα Τμήματα 402-402Α-403-403Α θα πραγματοποιήσουν είσοδο απο την Θύρα 46, αφού η Θύρα 40 θα παραμείνει κλειστή λόγω προσέλευσης οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας.

Οδηγίες για οχήματα

Δεδομένης της παράλληλης διεξαγωγής του αγώνα της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού με την Real Betis η είσοδος των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται αποκλειστικά από την Πύλη Δ’.

Διαθέσιμο parking θα είναι μόνο το P8 (στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης), το οποίο θα ανοίξει στις 19:00!

Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.



Επιλέγουμε τα Μ.Μ.Μ.

Προς αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας, συνίσταται η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για την πρόσβασή σας στο γήπεδο και την αποχώρησή σας από αυτό.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας η ΣΤΑΣΥ θα παρατείνει την λειτουργία της Γραμμής 1 (ηλεκτρικός σιδηρόδρομος) και θα βάλει ενισχυτικούς συρμούς μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου φιλάθλου από το Telekom Center Athens!

Εισιτήρια

Όλα τα εισιτήρια (μεμονωμένα και διαρκείας) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

Η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο.

Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή μορφή (QR code) είτε εκτυπωμένο.

Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισέρχονται αποκλειστικά με ξεχωριστό εισιτήριο.

Δεδομένου ότι ο αγώνας είναι sold out, ξεκαθαρίζεται πως δεν διατίθενται πουθενά κι από κανέναν αρμόδιο της ομάδας, ούτε από κάποια τρίτη online πλατφόρμα ή φυσικό πρόσωπο εισιτήρια του αγώνα με την Paris Basketball.

Θέσεις θεατών

Οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αποκλειστικά από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Κανόνες συμπεριφοράς

Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή.

Απαγορεύονται απολύτως τα laser, τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση επισύρει αυστηρές κυρώσεις και ποινές κεκλεισμένων των θυρών.

Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα.

Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.

Απαγορευμένα αντικείμενα

Κράνη μοτοσικλέτας

Μπουκάλια (νερού ή άλλων υγρών)

Εύφλεκτα υλικά

Αιχμηρά αντικείμενα

Κάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικίνδυνα

Ο ισχύων νόμος προβλέπει βαριές και άμεσες ποινές για παραβάσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα.

Αποχώρηση

Κατά την αποχώρηση, παρακαλούμε να ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή και γρήγορη έξοδος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤOR καλεί τους φιλάθλους της να βρεθούν από νωρίς στο Telekom Center Athens, να ζήσουν μία ακόμα μοναδική εμπειρία και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στην Zalgiris Kaunas, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, σε μία ακόμη sold out αναμέτρηση στο σπίτι μας».