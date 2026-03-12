Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (12/3) αγώνα των «πρασίνων» με τη Ζάλγκιρις.

Επιστροφή στο Τ-Center για τον Παναθηναϊκό, επιστροφή και για τον Ματίας Λεσόρ μετά από 14 ολόκληρους μήνες, με τον Γάλλο σέντερ έτοιμο να πατήσει ξανά παρκέ.

Το «τριφύλλι» φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague και τα περιθώρια πλέον έχουν στενέψει όσον αφορά τα Playoffs, κάτι που σημαίνει πως διαφορετικό αποτέλεσμα πέραν της νίκης βάζει σε μπελάδες την ομάδα του Εργκίν Αταμάν (16-14 ρεκόρ).

Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports Prime.