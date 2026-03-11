Η Euroleague ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα βρεθούν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ζάλγκιρις Κάουνας στο «T-Center».

Μετά την ήττα-σοκ από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, ο Παναθηναϊκός στρέφεται εκ νέου στις κρίσιμες ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις καθώς υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτη (12/3, 22:00) την Ζάλγκιρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δύο ομάδες έμαθαν και τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα βρεθούν στο «Telekom Center Athens» προκειμένου να «σφυρίξουν» την εν λόγω αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Ισπανό Κάρλος Περούγκα, τον Εσθονό Ρέιν Πεεράντι και τον Ιταλό Μανουέλ Ατάρντ.