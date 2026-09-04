Το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο (05/09) σε φιλικό ματς που θα πραγματοποιηθεί «κεκλεισμένων των θυρών» στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Το Περιστέρι θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό σε φιλικό παιχνίδι «κεκλεισμένων των θυρών» που θα λάβει χώρα στην έδρα των «Πριγκίπων της Δυτικής Όχθης», το Σάββατο (05/09).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Φιλικό «κεκλεισμένων των θυρών» με τον Παναθηναϊκό AKTOR δίνει το Σάββατο (5/9) το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Είναι το δεύτερο τεστ για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, μετά το πρώτο φιλικό με τον ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο, όπου ο τεχνικός των «κυανοκιτρίνων» θα έχει την ευκαιρία να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τον βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας των παικτών του.

Θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει σχήματα και συστήματα απέναντι σ’ έναν δυνατό αντίπαλο, διαπιστώνοντας παράλληλα, την πρόοδο της δουλειάς που γίνεται από την έναρξη της προετοιμασίας».