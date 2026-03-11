Ντόρσεϊ: «Πρέπει να έχουμε πάντα αυτή τη φλόγα από την αρχή έως και το τέλος»
Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ ήταν εκείνος που έκανε την (μεγαλύτερη) διαφορά για λογαριασμό του Ολυμπιακού στη μεγάλη νίκη επί της Παρί μέσα στην «Πόλη του Φωτός».
Στα 27:36 που αγωνίστηκε, ο Ντόρσεϊ σημείωσε 24 πόντους έχοντας 4/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 27 βαθμούς στο PIR.
«Δεν έχει σημασία αν είμαι εγώ ή κάποιος άλλος πρωταγωνιστής. Πρέπει να ξεκινάμε με αυτή τη φλόγα, να πηγαίνουμε από την αρχή ως το τέλος με την ίδια ένταση και την ίδια ταχύτητα» είπε αρχικά ο Ντόρσεϊ και συνέχισε:
«Δεν μπορείς να χαλαρώσεις με την Παρί, είναι καλό να έχεις το προβάδισμα συνέχεια. Τώρα έχουμε άλλο ένα ματς την Πέμπτη (σ.σ. Μονακό) που πρέπει να πάρουμε τη νίκη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.