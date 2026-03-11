Ντόρσεϊ: «Πρέπει να έχουμε πάντα αυτή τη φλόγα από την αρχή έως και το τέλος»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε ειδική αναφορά για τη νοοτροπία που πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός από την αρχή έως και το τέλος των αγώνων.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ ήταν εκείνος που έκανε την (μεγαλύτερη) διαφορά για λογαριασμό του Ολυμπιακού στη μεγάλη νίκη επί της Παρί μέσα στην «Πόλη του Φωτός».

Στα 27:36 που αγωνίστηκε, ο Ντόρσεϊ σημείωσε 24 πόντους έχοντας 4/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 27 βαθμούς στο PIR.

«Δεν έχει σημασία αν είμαι εγώ ή κάποιος άλλος πρωταγωνιστής. Πρέπει να ξεκινάμε με αυτή τη φλόγα, να πηγαίνουμε από την αρχή ως το τέλος με την ίδια ένταση και την ίδια ταχύτητα» είπε αρχικά ο Ντόρσεϊ και συνέχισε:

«Δεν μπορείς να χαλαρώσεις με την Παρί, είναι καλό να έχεις το προβάδισμα συνέχεια. Τώρα έχουμε άλλο ένα ματς την Πέμπτη (σ.σ. Μονακό) που πρέπει να πάρουμε τη νίκη».