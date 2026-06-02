Το σχόλιο του Μπαρτζώκα για Πίτερς: «Λάθος να επικεντρωθούμε τώρα σε έναν παίκτη...»

Για τον Πίτερς μίλησε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει τελικών Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη (21:00, live Gazzetta, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στα μεγάλα ματς που έρχονται. Τόνισε πως δεν θα παίξει ο Ντόρσεϊ, ενώ πρόσθεσε πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα για τους ξένους.

Ειδική αναφορά έκανε και για τον Άλεκ Πίτερς.

«Είναι απόλυτα επαγγελματίας. Έχει δείξει πως δεν επηρεάζεται από τέτοια πράγματα. Λάθος να επικεντρωθούμε σε έναν παίκτη και το κίνητρό του. Όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο, που θα έχει. Όσον αφορά την εκδήλωση αγάπης, είναι μία ομάδα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και ο βασικός κορμός έχει μεγάλη αλληλοεπίδραση με τους οπαδούς», ήταν τα λόγια του σε ερώτηση που του έγινε.