Παπανικολάου: «Θα έχει κίνητρο ο Παναθηναϊκός, να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας»

O Kώστας Παπανικολάου ξεκαθάρισε πως ο Ολυμπιακός έχει αφήσει πίσω του την κατάκτηση της Euroleague και έχει στραφεί στον τελευταίο τίτλο της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ την Τετάρτη (21:00, live Gazzetta, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο ματς που θα ανοίξει την αυλαία των τελικών της Stoiximan GBL. O Kώστας Παπανικολάου μίλησε ενόψει του Game 1 και στάθηκε στο κίνητρο που θα έχουν οι αντίπαλοι του, κάνοντας σύγκριση με την περσινή σεζόν.

Για το πως θα παρουσιαστούν μετά την κατάκτηση της Euroleague: «Τελείωσε τώρα αυτό. Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της σεζόν, και έναν από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερο. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Euroleague, αλλά θέλουμε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Έχουμε την ευκαιρία με τον κόσμο μας να κάνουμε το πρώτο βήμα».

Για τον ενθουσιασμό: «Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις με τα παιδιά. Θέλουμε να τελειώσουμε την χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες, θες να διεκδικήσεις όσους περισσότερους τίτλους και νίκες μπορείς. Έχουμε μπροστά μας άλλη μία ευκαιρία».

Για τον Παναθηναϊκό: «Θα έχει το κίνητρο, όπως εμείς πέρυσι μετά την ήττα στο Άμπου Ντάμπι. Είναι ο τελευταίος τίτλος, μεγάλος στόχος για τις ομάδες. Θα έχουν κίνητρο, θα είναι έτοιμοι. Θα γίνουν δυνατά ματς. Μας ενδιαφέρει το πώς θα είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε το παιχνίδι μας».