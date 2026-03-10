Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημέρωσε τους φιλάθλους του σχετικά με τα εισιτήρια του εξ αναβολής αγώνα με την Φενέρμπαχτσε.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με ανακοίνωσή της, ενημέρωσε τους φιλάθλους σχετικά με τα εισιτήρια του εξ αναβολής αγώνα με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους της, ότι την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00, θα ξεκινήσει η διάθεση των εναπομεινάντων εισιτηρίων για τον αγώνα με την FENERBAHCE BEKO ISTANBUL, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 με ώρα έναρξης 21:15. Τα εισιτήρια αυτά προέκυψαν από τις ακυρώσεις/επιστροφές των εισιτηρίων του αγώνα που είχε αναβληθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζουμε, ότι ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 4ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΥΡΩΘΕΙ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. Όσοι εκ των φιλάθλων δεν τα είχαν καταχωρήσει στο Gov.gr.wallet, παρακαλούνται να το κάνουν, καθώς η είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με την χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Όσα εισιτήρια είχαν ήδη καταχωρηθεί στο Gov.gr.wallet, επανήλθαν στην εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους φιλάθλους.

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια ΜΟΝΟ μέσω των επισήμων καναλιών πώλησης της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τον συγκεκριμένο αγώνα ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.