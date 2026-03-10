Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού την Τρίτη 10/3 ενόψει του ματς της Πέμπτης με τη Ζάλγκιρις.

O Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα πολύ κρίσιμο ματς κόντρα στη Ζάλγκιρις για τη Euroleague την Πέμπτη 12/3 στις 22:00 στο Telekom Center Athens.

Δίπλα στην ομάδα είναι για άλλη μια φορά ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση του τριφυλλιού την Τρίτη 12/3, ανεβάζοντας και το σχετικό story στο instagram.

Μετά την ήττα από τον Ηρακλή, ο Γιαννακόπουλος είχε κάνει ανάρτηση με Άννα Βίσση και το τραγούδι «θα πάμε κόντρα και όπου βγει» και με μήνυμα για τη... συνέχεια, αλλά και υστερόγραφο «Βουνά θα ανεβαίνουμε… στο λαιμό θα τους πατάμε».

H ομάδα του Εργκίν Άταμαν βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας στη Euroleague με ρεκόρ 16 νίκες και 14 ήττες, ενώ οι Λιθουανοί είναι στο 17-13 και την έκτη θέση.