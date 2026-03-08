Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ανάρτηση με Άννα Βίσση και το τραγούδι «θα πάμε κόντρα και όπου βγει» και με κείμενο για τη... συνέχεια.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR «ανέβασε» Άννα Βίσση και παράλληλα με ένα κείμενο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ο Παναθηναϊκός πάντα αυτό έκανε. Να δείχνει τον δρόμο».

Φυσικά δεσπόζει το τραγούδι που συνοδεύει την ανάρτηση και το οποίο δεν είναι άλλο από το «Θα πάμε κόντρα και όπου βγει» ενώ καταλήγει με ένα υστερόγραφο: «Βουνά θα ανεβαίνουμε… στο λαιμό θα τους πατάμε»

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Κάποιος ρώτησε: Ποιος ακριβώς είσαι;

Και η απάντηση ήταν: Είμαι αυτός που στηρίζεται πρώτα στον εαυτό του και μετά ζητά βοήθεια από τους άλλους.



Κάπως έτσι είναι και ο Παναθηναϊκός.

Δεν περίμενε ποτέ κανέναν να του χαρίσει τη δόξα. Την πήρε μόνος του. Με πίστη, με πάθος και με την ψυχή του κόσμου του.



Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι ιδέα. Είναι χαρακτήρας. Είναι η απόδειξη ότι όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να σταθείς απέναντι σε όλους.



Και όπως ο άνθρωπος που πατά στα πόδια του, έτσι και ο Παναθηναϊκός:

στηρίζεται στις αξίες του, στην ιστορία του και στον κόσμο του.



Γιατί στο τέλος, οι μεγάλες ομάδες δεν ζητούν στήριξη για να υπάρξουν.

Υπάρχουν για να εμπνέουν.



Και ο Παναθηναϊκός πάντα αυτό έκανε.

Να δείχνει τον δρόμο.



Το κειμενο αυτο ειναι κλεμμενο απο ενα φιλο.



Υγ.Βουνα θα ανεβαινουμε…στο λαιμο θα τους παταμε.»