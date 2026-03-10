Oλυμπιακός: Off ο Βεζένκοβ με Παρί, ερωτηματικό ο Μόρις
Xωρίς τον πρώτο σκόρερ του θα κοντραριστεί ο Ολυμπιακός απόψε με την Παρί (21:45, Novasports Prime, live Gazzetta) στο Παρίσι για τη Euroleague. Εκτός από την αναμέτρηση με τους Παριζιάνους τέθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ. Παραμένει ερωτηματικό η συμμετοχή του Μόντε Μόρις.
Δεν ταξίδεψαν στο Παρίσι οι τραυματίες Τόμας Γουόκαπ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης (τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαιου αριστερό πόδι). Έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να βρει λύψει για να... κρύψει τις σημαντικες απουσίες.
Τελευταία του συμμετοχή του Βούλγαρου φόργουορντ ήταν στον τελικό Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό, τον οποίο όμως δεν ολοκλήρωσε, αφού αποχώρησε τραυματίας.
