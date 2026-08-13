Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις του με τον Ολυμπιακό, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα στους φίλους των «ερυθρόλευκων».

Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει ακόμη τις τελευταίες ημέρες ξεκούρασης πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας με τον Ολυμπιακό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μέχρι τότε, ο Γάλλος άσος έχει την ευκαιρία να γεμίσει μπαταρίες, χωρίς πάντως να μένει μακριά από την επικοινωνία με τους φίλους της ομάδας. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που σημειώθηκε στο «X», όταν φίλος του Ολυμπιακού, έκανε μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση απευθυνόμενος στον Φουρνιέ. «Ένιωσα την ανάγκη να σου εκφράσω πως μου λείπεις και πως σε αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Φουρνιέ δεν άφησε το μήνυμα αναπάντητο και έσπευσε να ανταποδώσει την αγάπη του κόσμου, γράφοντας: «Μου λείψατε όλοι σας. Η έναρξη της σεζόν σχεδόν έφτασε».