Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τον κόσμο του πως κάνει... πρεμιέρα το ανανεωμένο site της ομάδας.

Νέα εποχή για την ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι καλωσορίζουν τον κόσμο τους στο ανανεωμένο site της ομάδας, στη μέρα που γιορτάζουν 101 χρόνια της ιστορίας τους. Το νέο site αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον, τιμώντας παράλληλα την πλούσια ιστορία του συλλόγου που συνεχίζει να γράφεται.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ

Στις 10 Μαρτίου του 2026 ο Θρύλος γιορτάζει τα 101 χρόνια ιστορίας του και η ΚΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει τους φιλάθλους μας στο ανανεωμένο επίσημο site της ομάδας.

Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση που φέρνει τους αναγνώστες του ακόμη πιο κοντά στην ομάδα, προσφέροντας πλούσιο περιεχόμενο και μια πιο σύγχρονη εμπειρία περιήγησης. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο ιστορικό αρχείο του τμήματος μπάσκετ, μέσα από το οποίο οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν την τεράστια διαδρομή της ομάδας στον χρόνο και να έχουν σε real time τη δυνατότητα να θυμηθούν όποιο κομμάτι της ερυθρόλευκης ιστορίας επιθυμούν.

Στο νέο site, οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να βρουν αναλυτικά στατιστικά για όλους τους αθλητές που έχουν τιμήσει τη φανέλα της ομάδας, σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά και να περιηγηθούν σε σημαντικές στιγμές και κεφάλαια της ιστορίας του Θρύλου.

Η βάση δεδομένων της ιστορίας μας είναι τεράστια και είναι υποχρέωση όλων να καταγραφεί. Στο www.olympiacosbc.gr, μπορείτε να βρείτε όλα τα παιχνίδια με στατιστικά της ομάδας από τη σεζόν 1992-93 έως και σήμερα, στην BasketLeague. Από την πρώτη χρονιά δηλαδή που τα στατιστικά μπήκαν επίσημα στη ζωή μας. Τις επόμενες μέρες θα ενημερωθούν τα στατιστικά των αγώνων του Ολυμπιακού στο Κύπελλο Πρωταθλητριών (1992-93 έως και 1999-00 σεζόν) και οι δυο αγώνες της ομάδας στο Intercontinental Cup. Μ’ αυτό τον τρόπο και έχοντας προσθέσει στη βάση και τα στατιστικά των αγώνων του ελληνικού Κυπέλλου και του Super Cup, θα έχει καταγραφεί όλη η ιστορία της ομάδας μπάσκετ μέσα από αριθμούς. Παράλληλα μ’ αυτό, ανανεώνεται και η βάση δεδομένων όλων των αθλητών που έχουν φορέσει τον έφηβο στο στήθος και αυτό είναι το ελάχιστο για την προσφορά τους στον Σύλλογο.

Παράλληλα, η πλατφόρμα θα φιλοξενεί καθημερινή ενημέρωση για την ομάδα, με νέα, δηλώσεις, συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών, αλλά και exclusive θέματα που θα φέρνουν τους φιλάθλους ακόμη πιο κοντά στα όσα συμβαίνουν στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Ταυτόχρονα οι διαδικασίες απλοποιούνται και ο κόσμος μας θα έχει την ευκαιρία με μια απλή περιήγηση να βρει αυτό που αναζητά, την στιγμή που το θέλει.

Το νέο site της ΚΑΕ Ολυμπιακός αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον, τιμώντας παράλληλα την πλούσια ιστορία του συλλόγου που συνεχίζει να γράφεται.