GM Ντουμπάι BC: «Είχαμε προτάσεις από 16 πόλεις για να μας φιλοξενήσουν»

Ο GM της Ντουμπάι BC αποκάλυψε τις προτάσεις που είχε η ομάδα του για να την φιλοξενήσουν για τα ματς της Euroleague.

Στο Σαράγεβο θα δίνει τα εντός έδρας ματς η Ντουμπάι BC πλέον μετά την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Ο GM της ομάδας, Ντέγιαν Καμενγιάσεβιτς, μίλησε στο Klix και στάθηκε στις πολλές προτάσεις που είχε για να φιλοξενηθεί η ομάδα του.

Συνολικά 16 πόλεις έστειλαν τις προσφορές τους στην ομάδα πριν παρθεί η τελική απόφαση.

Αναλυτικά όσα είπε

«Μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έπρεπει να παίξουμε τα εντός έδρας ματς εκτός Ντουμπάι. Αμέσως λάβαμε προσφορές από 16 πόλεις που ήθελαν να παίξουμε εκεί. Ίσως θα ήταν καλύτερο για τους Αμερικανούς μας να παίξουν κάπου αλλού, όπου η υποδομή είναι καλύτερη. Δική μου απόφαση να παίξουμε τους αγώνες στο Σαράγεβο.

Αποφασίσαμε να πάμε στο Σαράγεβο για τους ίδιους λόγους που ήρθαμε εδώ την πρώτη φορά και φιλοξενήσαμε την Χάποελ. Είχαμε την καλύτερη πρόθεση να παίξουμε έναν αγώνα της EuroLeague εδώ και με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουμε τη συνεργασία μας με την Μπόσνα, καθώς είμαστε αδελφοποιημένοι σύλλογοι.

Κατανοήσαμε την κατάσταση τότε και η απόφαση της αστυνομίας να διεξαχθεί ο αγώνας χωρίς την παρουσία κοινού ήταν απολύτως σωστή. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την πόλη του Σαράγεβο, την Μπόσνα και την αστυνομία για την άψογη οργάνωση.

Πρώτη μας σεζόν στην EuroLeague και έχουμε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, είμαστε η ομάδα με τους περισσότερους τραυματισμούς. Να είμαστε στην πρώτη δεκάδα της EuroLeague και να παίξουμε στους τελικούς της ABA League. Αν μπούμε στην πρώτη δεκάδα της Euroleague, όλα είναι πιθανα. Είμαστε ομάδα με ταλέντο, αλλά και πολλές διακυμάνσεις, το οποίο είναι φυσιολογικό».