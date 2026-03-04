Οριστικά στο Βελιγράδι, στη Σόφια και στο Σαράγεβο οι αγώνες της Μακάμπι, της Χάποελ και της Dubai Basketball

Η Euroleague Basketball ενέκρινε εναλλακτικές έδρες για τις ισραηλινές ομάδες και την Dubai Basketball.

Η Euroleague Basketball, με ανακοίνωσή της, επισημοποίησε ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα κλείσει τη σεζόν δίνοντας τους εντός έδρας αγώνες της στο Βελιγράδι, η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αγωνίζεται ως γηπεδούχος στη Σόφια, ενώ η Dubai Basketball θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στο Σαράγεβο.

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball

Η Euroleague Basketball ενέκρινε εναλλακτικές έδρες για τις ισραηλινές ομάδες και την Dubai Basketball, προκειμένου να διεξαχθούν οι εναπομείναντες εντός έδρας αγώνες τους για την κανονική περίοδο της EuroLeague 2025/26, καθώς και για το EuroCup, με βάση την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή τους.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα φιλοξενήσει όλους τους εντός έδρας αγώνες της στη σερβική πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, στην Aleksandar Nikolic Hall.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα δώσει τους εντός έδρας αγώνες της στη βουλγαρική πρωτεύουσα, τη Σόφια, στην Arena 8888.

Η Dubai Basketball θα δώσεις τους εντός έδρας αγώνες της στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, το Σαράγεβο, στη Zetra Arena.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ θα φιλοξενήσει όλους τους εντός έδρας αγώνες της στη σερβική πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, στη Ranko Zeravica Sports Hall.

Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης, παραμένοντας σε επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και θα ανακοινώσει τυχόν τροποποιήσεις σχετικά με τις παραπάνω αποφάσεις σε περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα στην περιοχή.

Η Euroleague Basketball αξιολογεί αυτή τη στιγμή τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον επαναπρογραμματισμό και/ή τη μεταφορά των αγώνων που αφορούν τις ομάδες που επηρεάζονται από τις αναβληθείσες αναμετρήσεις της 21ης και της 30ής αγωνιστικής. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.