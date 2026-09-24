Ντουμπάι BC: Τι έκανε ο Γουόκαπ στο ντεμπούτο του στην πρεμιέρα της EuroLeague
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Δείτε όλα όσα έκανε ο Τόμας Γουόκαπ στο ντεμπούτο του στην πρεμιέρα της EuroLeague με την Ντουμπάι BC, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Ντουμπάι BC ξεκίνησε με το... δεξί τη νέα EuroLeague, επικρατώντας Ρεάλ Μαδρίτης με 78-77, με τον Τόμας Γουόκαπ να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την ομάδα των Εμιράτων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, δεν έκανε καλή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 5 πόντους (1/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα) και 2 λάθη, σε 15:43 λεπτά συμμετοχής.
@Photo credits: x_dubaibasketball
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