Δείτε όλα όσα έκανε ο Τόμας Γουόκαπ στο ντεμπούτο του στην πρεμιέρα της EuroLeague με την Ντουμπάι BC, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ντουμπάι BC ξεκίνησε με το... δεξί τη νέα EuroLeague, επικρατώντας Ρεάλ Μαδρίτης με 78-77, με τον Τόμας Γουόκαπ να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την ομάδα των Εμιράτων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, δεν έκανε καλή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 5 πόντους (1/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα) και 2 λάθη, σε 15:43 λεπτά συμμετοχής.