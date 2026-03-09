Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο πρόγραμμα για τρεις εβδομάδες, να είμαστε ενωμένοι»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στάθηκε στα απαιτητικά ματς που ακολουθούν για τον Ολυμπιακό.

Mε απουσίες θα πετάξει για Παρίσι ο Ολυμπιακός ενόψει του ματς με την Παρί (10/3) στη Euroleague, περιμένοντας να δει τι θα γίνει και με τους Βεζένκοβ και Μόρις. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε για την αναμέτρηση και αναφέρθηκε στο δύσκολο πρόγραμμα που έρχεται.

Για τα δύο ματς στη Γαλλία: «Πρέπει να συσπειρωθούμε γιατί θα είναι δύσκολα παιχνίδια και να κερδίσουμε την Παρί. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα για τρεις εβδομάδες και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί τα ματς θα είναι απαιτητικά».

Για τις απουσίες του Ολυμπιακού: «Το να απουσιάζουν αυτοί οι παίκτες είναι σημαντικό για εμάς. Έχουμε μεγάλο βάθος και ποιότητα και ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ μπήκαν στα παπούτσια τους και κάλυψαν τα κενά».

Για τον τραυματισμό του: «Δεν θέλω να λείπω από ματς και να παίζω στο παρκέ με την ομάδα. Δεν μπορούσε ο τραυματισμός να με αφήσει εκτός».