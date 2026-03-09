Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στον Σάσα Βεζένκοβ στην αναχώρηση της αποστολής για Παρίσι, αλλά και στον Τόμας Γουόκαπ.

Δεν θα ταξιδέψουν στο Παρίσι για τον Ολυμπιακό οι τραυματίες Τόμας Γουόκαπ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης (τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαιου αριστερό πόδι) για την αναμέτρηση με την Παρί (10/3).

Εκτός αποστολής είναι επίσης οι Μουσταφά Φαλ και Μπουρνελές. Πάντως ο Σάσα Βεζένκοβ και Μόντε Μόρις θα ταξιδέψουν, αλλά δεν είναι βέβαιη η συμμετοχή τους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την αναμέτρηση και στάθηκε και στους τραυματίες.

Για την Παρί: «Η Παρί είναι μία ομάδα που παίζει στο πιο γρήγορο τέμπο μαζί με τη Βαλένθια. Αρέσκεται να εκτελεί στα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα, αλλά αυτό δίνει τη δυνατότητα στον αντίπαλο να ελέγξει το ρυθμό και να εκτελέσει να μπορεί να κερδίσει. Πρέπει να παίξουμε με μυαλό και φυσικά να εξαντλήσουμε τις πιθανότητές μας».

Για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Είναι μεγάλο ερωτηματικό και μεγάλο για τον Βεζένκοφ δεν έχει κάνει προπόνηση. Μέρα με τη μέρα αν θα παίξει κάποιο ματς ο Βεζένκοφ. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Γουόκαπ και θα παίξει το επόμενο ματς μετά τη Γαλλία».

Για την ενέργεια της ομάδας: «Θα αποδειχθεί αν έχουμε. Ούτε οι προπονητές δεν ξέρουν πως θα είναι και θα παίξει η ομάδα τους. Όταν δεν έχουμε καμία προπόνηση και είδαμε βίντεο και κάναμε αποκατάσταση είναι εξαιρετικά αμφίβολο πως θα παρουσιαστούμε. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα ματς έτσι, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι παίκτες. Τα παιχνίδια είναι λίγο στην τύχη πια».

Για τα γκαρντ: «Είναι σημαντικό ότι σιγά - σιγά είναι και οι δύο υγιείς, ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ. Και ο Τζόζεφ δεν είναι και στο Πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολο ματς, αλλά και σημαντικό για την εξέλιξη της πορείας μας».

Για τον ρόλο του προπονητή: «Κοιτάξτε όλοι μας έχουμε και ζωή εκτός μπάσκετ. Είναι πολύ απαιτητική η δουλειά και οι φιλοδοξίες μεγάλες. Πρέπει να υπάρχει επαγγελματισμός. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα γκρουπ γύρω από τους παίκτες που θα τους στηρίζει σωστά και θα τους βοηθάει εκτός μπάσκετ. Έχουμε ανθρώπους που μας βοηθούν πολύ σε αυτό».