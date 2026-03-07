Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για το ντέρμπι που δικαιότατα πήρε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό και στέκεται στον σπουδαίο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Ολυμπιακός, είχαμε γράψει, πως στο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, μπαίνει ως ένα πληγωμένο θηρίο. Και σαν τέτοιο μπήκε στο παρκέ του ΣΕΦ κόντρα στον Αιώνιο Αντίπαλο.

Από την αρχή οι παίκτες του Ολυμπιακού έδειξαν να το θέλουν πιο πολύ. Πρώτοι σε όλες τις μπάλες, παίζοντας σκληρά σε κάθε φάση και μην αφήνοντας τον Παναθηναϊκό να νιώσει άνετα στο παρκέ.

Κατοχή με κατοχή έδειχνε πως ο Ολυμπιακός είναι το αφεντικό στο παρκέ, με τον Παναθηναϊκό να μοιάζει αιφνιδιασμένος με την εικόνα των αντιπάλων του. Η άμυνα πάνω στον Νάιτζελ Χέις – Ντέιβις από τον Γουόρντ ήταν υποδειγματική, με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να κυνηγά σε όλα σε μήκη και τα πλάτη του παρκέ τον αντίπαλό του και να μην του επιτρέπει να βρει ρυθμό. Παράλληλα, ούτε στον Ναν επέτρεψε να βρει τον εαυτό του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Αμερικανό σταρ να έχει μόλις 4 πόντους στο ημίχρονο.

Και όλα αυτά, την ώρα που ο Ολυμπιακός δεν πήρε ουσιαστική βοήθεια από τον Άλεκ Πίτερς, που ναι μεν δεν εκβίασε φάσεις, αλλά ήταν αρκετά άστοχος.

Τα προβλήματα στον Ολυμπιακό ξεκίνησαν όταν ο Κέντρικ Ναν βρήκε τον ρυθμό του. Όταν ένας τέτοιος παίκτης βρει τα πατήματά του και νιώσει πως κάθε σουτ που θα κάνει θα μπει, τότε είναι ικανός σε διαλύσει. Και όταν με δικό του τρίποντο το σκορ έγινε 58-59 στο 31’, όλα έμοιαζαν ιδανικά για τον Παναθηναϊκό. Όμως υπολόγιζαν χωρίς τον Κόρι Τζόσεφ που δευτερόλεπτα μετά, είχε την απάντηση. Διότι εάν αυτό το τρίποντο δεν είχε βρει στόχο, τότε θα μιλούσαμε για άλλο ματς.

Βέβαια, εάν υπάρχει ένας παίκτης που αποτέλεσε τον κομβικότερο παίκτη από όλους, αυτός ήταν ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Σακ δεν είναι τυχαίο πως έχει το μεγαλύτερο +/- από ολόκληρο τον Ολυμπιακό. Διότι ήταν ο παίκτης που χρειαζόταν η ομάδα του Πειραιά και αυτό αποτυπώθηκε με το +11 των Ερυθρολεύκων στα 19’ που πέρασε ο παίκτης στο παρκέ.

Έβγαλε ενέργεια, πίεσε στην άμυνα και πήρε ΟΛΕΣ τις σωστές αποφάσεις που έπρεπε να πάρει, ειδικά στην τέταρτη περίοδο. Ανέβαζε και κατέβαζε τον ρυθμό κατά το δοκούν, ηρεμούσε τους συμπαίκτες του όποτε αυτό χρειάστηκε και έδειξε πως μέχρι τα… 40 του, τα ντέρμπι θα είναι τα δικά του ματς.

Εξάλλου με μυθική εμφάνιση σε ντέρμπι τον αγάπησε ο κόσμος και… γιατί να χαλάσει τις παραδόσεις; Ζει για αυτά τα παιχνίδια και το δείχνει με κάθε ευκαιρία.

Νιλικίνα και Τζόσεφ ήταν σε έναν σημαντικό βαθμό τα κρυφά όπλα του Ολυμπιακού, ο οποίος πήρε σκορ και άμυνα από τους δύο γαρντ του, παρότι δημιουργικά δεν κάλυψαν αυτοί το κενό του Γουόκαπ (κορυφαίοι πασέρ του Ολυμπιακού οι Ντόρσεϊ και ΜακΚίσικ με 4 ασίστ έκαστος). Εκτελεστικά με 10 πόντους ο καθένας έκαναν μεγάλη ζημιά, με τον Τζόσεφ να είναι κομβικός στο δεύτερο ημίχρονο με μεγάλα καλάθια και τον Νιλικίνα να βρίσκει το χέρι του από μακριά και να κάνει ζημιά στους αντιπάλους του.

Ο Μιλουτίνοφ και ο Τζόουνς κυριάρχησαν στα ριμπάουντ, με τον Σέρβο να δείχνει την ποιότητά του με 12 υπερπολύτιμους πόντους, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που δεν είχε τρόπο να το αντιμετωπίσει.

Πολυεργαλεία οι Γουόρντ και Παπανικολάου, με μεγάλη συνεισφορά στην άμυνα και κομβικές φάσεις στην επίθεση.

Τέλος, δεν μπορεί να μην γίνει ειδική αναφορά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Το ταξίδι στις ΗΠΑ αποτελεί παρελθόν και ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού δείχνει πως είναι αυτός που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει.

Με 13 πόντους και 4 ασίστ, αλλά και κομβικές αποφάσεις στο τέλος, ήταν από εκείνους που έκαναν την διαφορά. Και αν δεν ήταν ΤΟΣΟ καλός στο φινάλε ο ΜακΚίσικ, ίσως να ήταν για αυτόν ο τίτλος το κειμένου.

Πλέον ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο 19-10, παραμένει σε τροχιά τετράδας και αφήνει πίσω του τα άσχημα σε Κρήτη και Κάουνας. Μόλις δε επιστρέψουν και οι τραυματίες Σάσα Βεζένκοβ, Τόμας Γουόκαπ και Μόντε Μόρις, τότε οι Ερυθρόλευκοι θα ατενίσουν το μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία.

ΥΓ. Μεγάλε ΜακΚίσικ, 40 θα φτάσεις και το πρώτο βήμα σου θα είναι ελίτ. Το περίμενε εδώ και καιρό αυτό το παιχνίδι ο πολύπειρος γκαρντ του Ολυμπιακού και περίμενε και ο κόσμος νομίζω να τον δει απέναντι στον Παναθηναϊκό.

ΥΓ2. Το ΣΕΦ ήταν πραγματικά ο έκτος παίκτης του Ολυμπιακού σε αυτό το ματς. Φωνή από την αρχή μέχρι το τέλος και διαρκές σπρώξιμο όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά.

ΥΓ3. Θέλετε αλήθεια να μιλήσουμε για διαιτησία; Γιατί και ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει παράπονα από αποφάσεις (ή μη αποφάσεις) των διαιτητών. Ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο.

ΥΓ4. Παιδάκι είχε δίπλα του τον Μπάμπη Κωστούλα, όμως ζήτησε από τον δικό μας Νίκο Ράπτη να βγάλουν φωτογραφία. Ναι, συνέβη χτες στο ΣΕΦ!