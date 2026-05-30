Ο Δημήτρης Φλιώνης, παρά τον χαμό του πατέρα του, θα είναι κανονικά στην 12άδα της ΑΕΚ για το Game 2 κόντρα στον Ολυμπιακό (17:15).

Ο Δημήτρης Φλιώνης έχασε τον πατέρα του την Παρασκευή (29/5), έκανε ταξίδι αστραπή στην Θεσσαλονίκη, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε από το να είναι στην διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για το ματς με τον Ολυμπιακό (17:15).

Ο αρχηγός της ΑΕΚ θα είναι δίπλα στους συμπαίκτες του για το Game 2 κόντρα στον Ολυμπιακό, παρόλο που συμπληρώνει πάνω από 1000 χιλιόμετρα σε διάστημα μερικών ωρών, κουβαλώντας το ασήκωτο βάρος της τραγικής απώλειας, όπως έγραψε ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Γιώργος Νικολάου.

Captain με τα όλα του ο Φλιώνης!

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Νικολάου, του Διευθυντή Επικοινωνίας της ΚΑΕ ΑΕΚ:

Τι κι αν μιλήσαμε όλοι μαζί του, με πρώτο τον προπονητή, για να πράξουμε το αυτονόητο;

Να τον πείσουμε, ότι προέχει να μείνει στην πατρίδα του, κοντά στη μητέρα και στ’ αδέλφια του, απερίσπαστος από τα μικρά και γήινα. Ο ίδιος μας έλεγε από χθες «μας πώς θ’ αφήσω την ομάδα μόνη; Έχουμε αγώνα…»

Ο Δημήτρης συμπληρώνει πάνω από 1000 χιλιόμετρα σε διάστημα μερικών ωρών, κουβαλώντας το ασήκωτο βάρος της τραγικής απώλειας, και τελικά θα είναι ΠΑΡΩΝ!

Ο Δημήτρης, με τον αδιανόητο ψυχισμό και τον ανεπιτήδευτο ιδεαλισμό, «που δε γεννήθηκε στην ΑΕΚ», αλλά «ανδρώθηκε στην ΑΕΚ» και αποτελεί «ισόβιο μέλος της οικογένειάς μας», είναι το παιδί, που όλοι οι μπαμπάδες θα ‘θελαν…

Ο ΜΠΑΜΠΑΣ του, που ξεκίνησε βιαστικά χθες το ταξίδι προς το Αιώνιο Φως, και που του μεταλαμπάδευσε τα ιδανικά της αφοσίωσης και της αξιοσύνης, θα ήταν/είναι υπερήφανος για τον σπουδαίο Γιο του! Και εμείς όλοι, εδώ, στην ΑΕΚ, είμαστε Υπερήφανοι.

ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΟΝ ΑΞΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ, ΑΔΕΛΦΕ ΜΑΣ…

Κουράγιο, AΡΧΗΓΕ!