Ο Μουσταφά Φαλ έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει ελληνικό διαβατήριο, με τον Γαλλο να περιμένει τα αποτελέσματα για να μάθει εάν θα μπορεί να το λάβει.

Ο Μουσταφά Φαλ έχει κλείσει πέντε χρόνια στην Ελλάδα, καθώς αγωνίζεται στον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι του 2021. Αυτό του δίνει το δικαίωμα να ζητήσει να δώσει εξετάσεις για να γίνει κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου.

Έτσι κι έκανε ο Γάλλος, ο οποίος εδώ και δύο μήνες έχει δώσει τις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να μπορέσει να λάβει το διαβατήριο.

Η διαδικασία για τον Τόμας Γουόκαπ την άνοιξη του 2023 έγινε με συνοπτικές διαδικασίες καθώς θα έπαιζε στην Εθνική Ελλάδας. Ο Μουσταφά Φαλ όμως δεν είναι τέτοια περίπτωση.

Ο Μουσταφά Φαλ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική, οπότε δεν πρόκειται να εμπλακεί στην υπόθεση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι, ο Μουσταφά Φαλ έκανε τις κατάλληλες διαδικασίες, μελέτησε εδώ και δύο χρόνια και προ διμήνου έδωσε τις εξετάσεις, προκειμένου να λάβει το διαβατήριο.

Ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει κλείσει τριετία στην Ελλάδα, ο Μουσταφά Φαλ μπορούσε να δώσει εξετάσεις γνώσεων, τις οποίες, εάν περάσει, θα μπορεί να γίνει κάτοχος διαβατηρίου και να αγωνίζεται ως Έλληνας στον Ολυμπιακό (εάν φυσικά μείνει).

Το ότι ο Μουσταφά Φαλ έδωσε αυτές τις εξετάσεις, δεν του εγγυάται το θετικό αποτέλεσμα, όμως εκείνος ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να κάνει από πλευράς του ό,τι μπορούσε.

Ο Μουσταφά Φαλ έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, που όμως προβλέπει και ένα μικρό kick out από πλευράς Ολυμπιακού (100.000 ευρώ), το οποίο εάν καταβάλουν οι Ερυθρόλευκοι, θα μπορούν, είτε να τον αποδεσμεύσουν, είτε να διαπραγματευτούν νέο συμβόλαιο με διαφορετικές αποδοχές από τα 1.7 εκατομμύρια που θα λάμβανε με το υπάρχον συμβόλαιο.

Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το καλοκαίρι ο Μουσταφά Φαλ θα μας απασχολήσει αρκετά, τόσο για τα αποτελέσματα των εξετάσεων όσο και για το μέλλον του.