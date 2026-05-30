Σαν σήμερα, στις 30 Μαΐου του 2016, ο Βασίλης Σπανούλης είχε ευστοχήσει σε ένα τεράστιο σουτ μπροστά στον καλό του φίλο, Δημήτρη Διαμαντίδη.

Μπορεί να μοιάζει σαν χτες, όμως σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια, είδαμε ένα από τα ιστορικότερα σουτ του ελληνικού μπάσκετ. Το τρίποντο του Βασίλη Σπανούλη απέναντι στον Δημήτρη Διαμαντίδη στο Game 4 του 2016.

Η μοίρα έφερε τον Δημήτρη Διαμαντίδη, στην τελευταία άμυνα της καριέρας του, να πρέπει να σταματήσει έναν από τους καλύτερούς του φίλους. Από την άλλη, ο Βασίλης Σπανούλης πήρε ένα από τα μεγαλύτερα σουτ της καριέρας του κόντρα στον καλό του φίλο. Αυτά έχει η ζωή όμως...

Στο φινάλε της δεύτερης παράτασης, ο Βασίλης Σπανούλης ευστόχησε σε τρίποντο για το 81-82 στα -1,9", χαρίζοντας το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό.

Όλη η ομάδα του Ολυμπιακού έτρεξε στα αποδυτήρια για να πανηγυρίσει, με το ΟΑΚΑ, παρά την απογοήτευση, να μένει όρθιο για να αποθεώσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη για όλα όσα προσέφερε στον Παναθηναϊκό και το ελληνικό μπάσκετ.

Η εικόνα όμως, αξίζει όσο χίλιες λέξεις.