Ο Ολυμπιακός είχε το μομέντουμ, ο Παναθηναϊκός τα παράπονα

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για τους «ερυθρόλευκους» που βρήκαν λύσεις παρά τις σημαντικές απουσίες (Βεζένκοφ-Γουόκαπ), ενώ οι «πράσινοι» χαράμισαν ένα ολόκληρο ημίχρονο και παραπονέθηκαν για τα κριτήρια των διαιτητών στο πρώτο... μισό του ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός παρότι στερήθηκε τις υπηρεσίες του Σάσα Βεζένκοφ και του Τόμας Γουόκαπ πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ, για την 30η αγωνιστική της Euroleague, με αποτέλεσμα να είναι πλέον «αγκαλιά» με το απόλυτο πλεονέκτημα που δίνει η πρώτη τετράδα, ενώ οι «πράσινοι» μπαίνουν σε πρόβλημα και επιζητούν άμεση αντίδραση.

Η... μπίλια κάθισε στο κόκκινο με το πρώτο ημίχρονο να αποτελεί το θεμέλιο λίθο της αναμέτρησης και τον λόγο που οι σφυγμοί ανέβηκαν, καθώς οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν τον έλεγχο με «μάτι που γυάλιζε», την ίδια στιγμή που οι «πράσινοι» έδειχναν να έχουν βγει από το comfort zone (ζώνη άνεσης) εξαιτίας της πίεσης που άσκησε ο αντίπαλος.

Βέβαια, το πρώτο ημίχρονο προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού για τα διαφορετικά κριτήρια στη διαιτησία, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και από τον εμφανώς εκνευρισμένο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο flash interview του πρώτου ημιχρόνου. Τα φάουλ (11-5) και οι βολές (10-0) ήταν ο λόγος των διαμαρτυριών από τους «πράσινους» στο πρώτο 20λεπτο.

Μάλιστα, η δυσαρέσκεια για τις διαιτητικές αποφάσεις οδήγησε σε μια πρωτοφανή ενέργεια, μετά το τέλος του αγώνα, όταν κατέβηκε από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο του προέδρου της Euroleague Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία.

Η κίνηση αυτή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ο Μποντιρόγκα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές που φόρεσαν τη φανέλα με το «τριφύλλι», κατακτώντας την Euroleague το 2000 στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που τιμούσε και το συγκεκριμένο λάβαρο, αλλά και το 2002 στη Μπολόνια.

Επιστρέφοντας σε όσα συνέβησαν εντός παρκέ, ο Ολυμπιακός, μπορεί να μην είχε τους Βεζένκοφ και Γουόκαπ, βρήκε όμως λύσεις από τον Φρανκ Νιλικίνα στη θέση του πόιντ γκαρντ και τον Κόρι Τζόσεφ, δείχνοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση και επιθυμία για τη νίκη. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός AKTOR πέταξε ουσιαστικά ένα ολόκληρο ημίχρονο, καθώς «κατέστρεψε» ουκ ολίγες κατοχές στο πρώτο μισό και στη συνέχεια όταν αντέδρασε στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης υπέπεσε σε παιδαριώδη λάθη (χαρακτηριστικά τα δυο κλεψίματα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όπου έχασε εύκολα τη μπάλα σε κατάσταση αιφνιδιασμού).

Όταν ο Κέντρικ Ναν «ξύπνησε» και οι «πράσινοι» αντέδρασαν αμυντικά, ο Ολυμπιακός είχε ήδη χτίσει ένα σημαντικό προβάδισμα, αποκτώντας αυτοπεποίθηση και το μομέντουμ του αγώνα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και τα πολλά επιθετικά ριμπάουντ των «ερυθρόλευκων», που τους χάρισαν αρκετούς πόντους δεύτερης ευκαιρίας.

«Κλειδί» στην αντίδραση του Παναθηναϊκού AKTOR στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος «απαντούσε», όποτε οι «πράσινοι» έφτασαν σε απόσταση... αναπνοής, είτε προσπέρασαν μια φορά με τρίποντο του Κέντρικ Ναν, αλλά άμεσα ήρθε η αντίδραση.

Εν ολίγοις ο Ολυμπιακός έπαιξε όπως ο Παναθηναϊκός AKTOR στον τελικό Κυπέλλου και οι «πράσινοι» όπως οι Πειραιώτες...

