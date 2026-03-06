Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 11 συνεχόμενες νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό στη EuroLeague, επικρατώντας με 86-80 στο ΣΕΦ, για την 30ή αγωνιστική.
Οι Πειραιώτες διεύρυναν το σερί τους στις αναμετρήσεις με τους «πράσινους», υποχρεώνοντας παράλληλα την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα στη regular season μετά από εκείνες απέναντι στην Παρτίζαν, τη Φενέρμπαχτσε και την Παρί.
Αποτελέσματα-30ή αγωνιστική
Πέμπτη 5 Μαρτίου
- Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ ΑΝΑΒΟΛΗ
- Βαλένθια-Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87
- Παρτίζαν-Dubai Basketball ΑΝΑΒΟΛΗ
- Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 87-84
- Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια 92-84
Παρασκευή 6 Μαρτίου
- Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν 88-91
- Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν 80-85
- Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 86-80
- Μπασκόνια-Παρί 81-97
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 22-7
- Βαλένθια 20-10
- Ολυμπιακός 19-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
- Ζάλγκιρις 17-13
- Ερυθρός Αστέρας 17-13
- Μπαρτσελόνα 17-13
- Μονακό 16-14
- Παναθηναϊκός 16-14
- Dubai Basketball 15-14
- Αρμάνι Μιλάνο 15-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
- Βίρτους Μπολόνια 13-17
- Μπάγερν Μονάχου 13-17
- Παρί 11-18
- Παρτίζαν 9-20
- Μπασκόνια 9-21
- Αναντολού Εφές 9-21
- Βιλερμπάν 8-22
Εκκρεμούν
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ
- Παρτίζαν-Dubai Basketball
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (31η)
Τετάρτη 11 Μαρτίου
- 21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν
Πέμπτη 12 Μαρτίου
- 19:00 Dubai Basketball-Μπασκόνια
- 20:00 Μονακό-Ολυμπιακός
- 21:30 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις
- 21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
- 22:00 Παρί-Βιλερμπάν
Παρασκευή 13 Μαρτίου
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.