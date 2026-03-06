Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 11 συνεχόμενες νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό στη EuroLeague, επικρατώντας με 86-80 στο ΣΕΦ, για την 30ή αγωνιστική.

Οι Πειραιώτες διεύρυναν το σερί τους στις αναμετρήσεις με τους «πράσινους», υποχρεώνοντας παράλληλα την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα στη regular season μετά από εκείνες απέναντι στην Παρτίζαν, τη Φενέρμπαχτσε και την Παρί.

Αποτελέσματα-30ή αγωνιστική

Πέμπτη 5 Μαρτίου

Παρασκευή 6 Μαρτίου

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-7 Βαλένθια 20-10 Ολυμπιακός 19-10 Ρεάλ Μαδρίτης 19-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11 Ζάλγκιρις 17-13 Ερυθρός Αστέρας 17-13 Μπαρτσελόνα 17-13 Μονακό 16-14 Παναθηναϊκός 16-14 Dubai Basketball 15-14 Αρμάνι Μιλάνο 15-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15 Βίρτους Μπολόνια 13-17 Μπάγερν Μονάχου 13-17 Παρί 11-18 Παρτίζαν 9-20 Μπασκόνια 9-21 Αναντολού Εφές 9-21 Βιλερμπάν 8-22

Εκκρεμούν

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρτίζαν-Dubai Basketball

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (31η)

Τετάρτη 11 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Dubai Basketball-Μπασκόνια

20:00 Μονακό-Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις

21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου