Χέιζ-Ντέιβις: «Δεν μου επιτράπηκε να κάνω την κλασική ρουτίνα μου με τα σουτ»

Στις δηλώσεις του ο Χέιζ-Ντέιβις αναφέρθηκε στα λάθη του Παναθηναϊκού που κόστισαν την ήττα στην ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 86-80 του Παναθηναϊκού και διεύρυνε το σερί του κόντρα στους «πράσινους» στις 11 νίκες στην EuroLeague, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να αναφέρεται στις δηλώσεις του, στα λάθη που έκανε η ομάδα του.

Επίσης ο Αμερικάνος φόργουορντ του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε και στο γεγονός δεν του επιτράπηκε να κάνει την καθιερωμένη του ρουτίνα, πριν το παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χέιζ-Ντέιβις:

«Δεν παίξαμε καλά στην αρχή, βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, επανήλθαμε αλλά δεν πήραμε τη νίκη. Δώσαμε μεγάλη ενέργεια για να το γυρίσουμε, ρισκάραμε κάποια πράγματα όμως, υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας και πρέπει να βελτιώσουμε και να δουλέψουμε κάποια πράγματα στη συνέχεια».

Για τα 17 λάθη της ομάδας του: «Έκανα και εγώ κάποια λάθη. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι. Είναι δεδομένο όταν κάνεις τόσα λάθη ότι θα σου στοιχίσουν και πρέπει να κοιτάξουμε τι κάναμε λάθος για να μη ξανασυμβεί».

Για το ότι ήθελε να κάνει τα σουτ του τρεις ώρες πριν το παιχνίδι: «Δεν μου επιτράπηκε να κάνω την κλασική ρουτίνα μου με τα σουτ από έναν ανώτερο του Ολυμπιακού. Δε το αναφέρω σαν δικαιολογία. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό και πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτό».