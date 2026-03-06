Στο στοιχείο που έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό κόντρα στον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε στη flash interview ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε την 11η σερί του νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στην EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του, να στέκεται στην ομαδική προσπάθεια των παικτών του.

Επιπλέον ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων», μίλησε και για το γεμάτο ρόστερ των «ερυθρολεύκων» και πως παρά τις απουσίες των Βεζένκοβ, Μόρις και Γουόκαπ, έμειναν ενωμένοι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Η ομαδική προσπάθεια ήταν το κλειδί. Όλοι οι παίκτες έπαιξαν περίπου 20 λεπτά. Το ομαδικό πνεύμα ήταν σημαντικό. Δεν είχαμε τον Σάσα Βεζένκοβ, δεν είχαμε τον Τόμας Γουόκαπ, δεν είχαμε τον Μόντε Μόρις. Φυσικά, ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα με μεγάλο ταλέντο και έμεινε στο παιχνίδι μέχρι το τέλος.

Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες. Ο Γουόκαπ για όσους ξέρουν τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού και ο Βεζένκοβ είναι πολύ σημαντικά κομμάτια του παζλ, αλλά έχουμε καλό ρόστερ, μείναμε ενωμένοι. Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι στη EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό, είναι ακόμη περισσότερα».