Μισός αλλά κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στη Τουρκία!

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Τουρκία στην έδρα της Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εντός έδρας ήττα στο παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ στη Sunel Arena. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά στο τέλος έχασε τη διαφορά που είχε «χτίσει».

Οι απουσίες των Μοντέρο και Φουρνιέ φάνηκαν στο γήπεδο, με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει 17 πόντους, να «κατεβάζει» 10 ριμπάουντ αλλά να αστοχεί στο τελευταίο τρίποντο για την ισοφάριση.

Ο Γάλλος θα μείνει σίγουρα εκτός, ενώ ο Δομινικανός κάνει ό,τι μπορεί για να προλάβει τα παιχνίδια της διαβολοβδομάδας. Ο Ολυμπιακός μετά την Τουρκία επιστρέφει στον Πειραιά όπου περιμένει την Αρμάνι Μιλάνο, όμως τώρα όλη η προσοχή της ομάδας είναι στο ματς με την Μπεσίκτας.

Οι Πειραιώτες στην Τουρκία μπορούν να βγάλουν αντίδραση και το να επικρατήσουν με χάντικαπ -5,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.96 στη Novibet.

Στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στην έδρα του Προμηθέα στην Πάτρα και πήρε μία επιβλητική νίκη με 45-85. Ο κόουτς Μπαρτζώκας είχε την πολυτέλεια να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να κρατήσει την ομάδα του σε ετοιμότητα.

Η αναμέτρηση με την Μπεσίκτας έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Οι Τούρκοι έχουν ρεκόρ 3-4 έως τώρα στη διοργάνωση, έχοντας επικρατήσει των Μπασκόνια, Μπάγερν και Μακάμπι.

Ξέρουν ότι έχουν τον ρόλο του αουτσάιντερ απέναντι στους «ερυθρόλευκους» και θα παλέψουν για την έκπληξη. Έχουν έμπειρους παίκτες αλλά όχι και τη σταθερότητα για να παίρνουν σερί καλά αποτελέσματα. Θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και το Over 176.5 πόντοι είναι σε απόδοση 1.88 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial