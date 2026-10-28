Κάνααν για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Όταν κυκλοφόρησε αυτό, σκέφτηκα, "Γαμ@τ@ όντως στήνουν τα παιχνίδια έτσι;"»

Ο Αϊζάια Κάνααν μίλησε στο «basket news» και αναφέρθηκε σχετικά με τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και στο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Αϊζάια Κάνααν στο «basketnews» μίλησε κυρίως για το σκάνδαλο που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ξαφνιάστηκε όταν το άκουσε για πρώτη φορά και έψαξε το θέμα.

«Η αρχική μου αντίδραση ήταν απλώς, "Ωχ". Σκέφτηκα, "Συμβαίνει όντως αυτό;" Ρώτησα τους ανθρώπους, "Ερευνούν όντως κάποια πράγματα;"

Είναι σαν ένα από εκείνα τα πράγματα όπου, ως παίκτης, τη στιγμή του αγώνα, μερικές φορές σκέφτεσαι, "Α, κλέβουν". Αυτό ακριβώς κάνεις, ως παιδί, μεγαλώνοντας, και σκέφτεσαι, "Φταίει ο διαιτητής! Φταίει ο διαιτητής!"

Όταν άρχισαν να προσθέτουν όλα αυτά τα τυχερά παιχνίδια και όλα αυτά τα πράγματα στο παιχνίδι, ένιωσα ότι τότε τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίπλοκα και δεν ξέρεις από πού προέρχονται», είπε αρχικά ο Κάνααν.

«Τουλάχιστον στη ζωή μου, παίζω εκεί έξω, προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ και να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίζει. Δεν έχω καμία επιρροή πέρα ​​από αυτό που κάνω στο γήπεδο σε αυτό που καθορίζει τις νίκες και τις ήττες.

Όταν κυκλοφόρησε αυτό, σκέφτηκα απλώς, "Γαμ@το, όντως στήνουν τα παιχνίδια έτσι; Συμβαίνουν όντως έτσι;"»

Μάλιστα ο Αμερικανός γκαρντ θυμήθηκε μία φάση στην οποία είχε πνιγεί όπως λέει και οι διαιτητές συνέχισαν κανονικά το παιχνίδι.

«Πνίγηκα, δεν κρίθηκε η απόφαση. Πήγα στον διαιτητή λέγοντας: "Δεν με είδες που πνίγομαι";

Απλώς εκείνη τη φορά που κυριολεκτικά πήγαινα προς το καλάθι και θα μπορούσα να είχα τραυματιστεί, και πνιγόμουν, και ήταν σαν να μην έκανα καμία κλήση, και με κοίταξε σαν να ήμουν τρελός

Άρα αυτό ήταν κάτι; Δεν ξέρω. Υπάρχει ένα απόσπασμα στο Twitter. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να το βρεις.

Αλλά εκείνη τη στιγμή, σκέφτηκα απλώς, "Ξέρω ότι με είδες να πνίγομαι. Απλώς πνίγηκα. Γιατί δεν σφύριξες;".

Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μισώ σε όλο αυτό, γιατί, φυσικά, οι οπαδοί θα προσπαθήσουν να πουν, "Λοιπόν, γι' αυτό δεν κερδίσαμε". Ή, "Γι' αυτό κέρδισαν αυτοί"»,

Μακάρι να ήταν πιο σαφές ότι οι απόψεις των άλλων δεν θα μπορούσαν να εμπλακούν στον πραγματικό λόγο.. Απλώς μισώ όλα αυτά που θα μπουν σε αυτό, γιατί αυτό θα χαλάσει, ας πούμε, το νόημα ολόκληρου του πρωταθλήματος. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μισώ σε αυτό.», κατέληξε ο Κάνααν.