Ολυμπιακός: Η άφιξη στην Τουρκία και το τετ-α-τετ Μπαρτζώκα με Μάικ Τζέιμς και Κόντσαρ
Ο Ολυμπιακός έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (27/10) στην Τουρκία ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Μπεσίκτας (28/10, 19:30 LIVE από το Gazzetta), για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μέσω ανάρτησης στα social media, ανέβασε το ταξίδι των Πειραιωτών στην πόλη, καθώς και τις στιγμές που ξεχώρισαν.
Μερικές από αυτές, ήταν το καλωσόρισμα του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Κόντσαρ, καθώς και η συνάντηση του Έλληνα τεχνικού με τον Μάικ Τζέιμς στο γήπεδο της Μπεσίκτας.
Δείτε το βίντεο:
🔴⚪ Georgios Bartzokas welcoming John Konchar and a behind-the-scenes look at Olympiacos’ trip to Turkey! 📸 Photos with the fans, the shootaround ahead of the game against Besiktas and the catch up with Mike James! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/sYO4f4oWPb— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 28, 2026
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