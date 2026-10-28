Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε πλάνα από το ταξίδι της αποστολής στην Τουρκία, όπου φαίνεται και ο Μάικ Τζέιμς να τα λέει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (27/10) στην Τουρκία ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Μπεσίκτας (28/10, 19:30 LIVE από το Gazzetta), για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μέσω ανάρτησης στα social media, ανέβασε το ταξίδι των Πειραιωτών στην πόλη, καθώς και τις στιγμές που ξεχώρισαν.

Μερικές από αυτές, ήταν το καλωσόρισμα του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Κόντσαρ, καθώς και η συνάντηση του Έλληνα τεχνικού με τον Μάικ Τζέιμς στο γήπεδο της Μπεσίκτας.

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