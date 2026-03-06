Η Παρί διέλυσε (97-81) τη Μπασκόνια στη Buesa Arena για την 30η αγωνιστική της Euroleague με μεγάλη εμφάνιση του Ναντίρ Ιφί και του Τζάστιν Ρόμπινσον.

Πραγματοποιώντας μια κυριαρχική εμφάνιση η Παρί σκόρπισε (97-81) τη Μπασκόνια στη Buesa Arena για την 30η αγωνιστική της Euroleague με πρωταγωνιστές τον Ναντίρ Ιφί (21 πόντοι) και τον Τζάστιν Ρόμπινσον (19 πόντοι).

Οι Βάσκοι από την πλευρά τους είχαν τον Ευγκένι Ομορούγι με 17 πόντους, ενώ ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό είχε 13 πόντους. Ο Μάρκους Χάουαρντ έμεινε στους 2 πόντους σε 14:24 λεπτά συμμετοχής.

Η Παρί πλέον μετράει 11 νίκες και 18 ήττες, ενώ η Μπασκόνια έχει ρεκόρ 9-21 στη Euroleague.

Μπασκόνια-Παρί: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η Παρί με τον δικό της τρόπο και την γρήγορη εκτέλεση είχε τον έλεγχο (20-24 στο 10’) με τους Ναντίρ Ιφί και Τζάστιν Ρόμπινσον να δίνουν λύσεις. Ωστόσο, τα πάντα κρίθηκαν στη δεύτερη περίοδο όταν με το επιμέρους 17-34 η ομάδα του Φρανσίσκο Ταμπελίνι έκλεισε το πρώτο 20λεπτο έχοντας ένα προβάδισμα 21 πόντων (37-58 στο 20’).

Η Μπασκόνια που είναι προφανές πως έχει μείνει στην κατάκτηση του Copa Del Ray προσπαθούσε να απειλήσει με τον Ευγκένι Ομορούγι, αλλά δεν ήταν αρκετό. Ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό ήταν άστοχος (3/9 σουτ εντός παιδιάς) και ο Μάρκους Χάουαρντ έμεινε στους 2 πόντους στο ματς σε 14:24 λεπτά.

Όσο κι αν προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι να αντιδράσει η Παρί είχε λύσεις και από τον Τζάριντ Ρόντεν, καθώς επίσης και από τον Λαμάρ Στίβενς και διατήρησε μια μεγάλη διαφορά (60-84 στο 30’) μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία την τελευταία περίοδο της αναμέτρησης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-24, 37-58, 60-84, 81-97.

Ο MVP: Ο Ναντίρ Ιφί τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (1/6 τρίποντα), 4 ασίστ και 5 λάθη σε 19:17 λεπτά συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μαμαντί Ντιακιτέ με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα, καθώς επίσης και ο Κλέμεντ Φρις με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη συγκέντρωσαν την ίδια βαθμολογία (15) στο PIR.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Παρί επικράτησε και στον αγώνα του πρώτου γύρου στη Γαλλία της Μπασκόνια με 105-87, για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

