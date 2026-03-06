Παναθηναϊκός: Κατεβαίνει το λάβαρο με τον Μποντιρόγκα στο T-Center
Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρά παράπονα από την διαιτησία του αγώνα στο ντέρμπι του ΣΕΦ και αποφάσισε η διοίκηση της ομάδας να κατεβάσει το λάβαρο με τη μορφή του Ντέγιαν Μποντιρόγκα.
«Από το ημίχρονο κιόλας του ντέρμπι και σε ένδειξη διαμαρτυρίας, στον Παναθηναϊκό αποφάσισαν να κατεβάσουν από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα» ανέφερε η σχετική ενημέρωση της πράσινης ΚΑΕ.
Το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα είναι αυτό το Final Four το 2000 στη Θεσσαλονίκη, όταν ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο.
