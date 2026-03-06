Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό λέι-απ του Παπανικολάου!
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Κώστα Παπανικολάου να πετυχαίνει ένα πολύ δύσκολο ανάποδο λέι απ.
Συγκεκριμένα ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» πραγματοποίησε διείσδυση και κατάφερε να βρει τον απαραίτητο χώρο, περνώντας το χέρι του, κάτω από αυτό του Χολμς και να ευστοχήσει στο ανάποδα λέι-απ.
Επίσης κέρδισε και το φάουλ, το οποίο ήταν το 4ο για τον Αμερικανό ψηλό και στη συνέχεια πήγε και στη γραμμή των βολών.
Δείτε τη φάση:
Captain smooth with that reverse.#RivalrySeries pic.twitter.com/9FWakb9upp— EuroLeague (@EuroLeague) March 6, 2026
