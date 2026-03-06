Την 8η νίκη της πέτυχε η Βιλερμπάν, επικρατώντας με της Αναντολού Εφές στην Τουρκία με 88-91 για την 30η αγωνιστική της EuroLegaue.

Σπουδαίο... διπλό πέτυχε η Βιλερμπάν μέσα στην Τουρκία, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 88-91 για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Γάλλοι ήταν καλύτεροι από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Ο Μπράιν Ανγκόλα ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του, τελειώνοντας το ματς με 26 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χαζέρ με 20π.

Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Η Βιλερμπάν εκμεταλλεύτηκε τα τέσσερα λάθη της Αναντολού Εφές στο (6') και μπόρεσε να βρει λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ, προκειμένου να πάρει από νωρίς διψήφιο προβάδισμα (5-15, 6'). Στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου δεκαλέπτου οι Τούρκοι έλεγξαν τον ρυθμός και με επιμέρους σερί 28-23, μπόρεσαν να ψαλιδίσουν τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με -2 (47-49, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι δεν έχασαν το προβάδισμά τους και συνέχισαν να έχουν τα… ηνία (52-58, 25’), έχοντας (10/14 δίποντα, 71,4%). Στα πρώτα λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου το σύνολο του Πάμπλο Λάσο, βελτίωσε την άμυνά του, όμως δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις στην επίθεση, υποπίπτοντας σε εύκολα λάθη (19, 32').

Προς το φινάλε της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να μειώσουν εκ νέου (79-83, 37'), έπειτα από τρίποντο του Λι. Ο Χαζέρ ευστόχησε με τη σειρά του σε δύο τρίποντα και έφερε το ματς στον πόντου (86-87, 39'). Ο Ανγκόλα πέτυχε 2/2 βολές, πετυχαίνοντας το (86-89), όμως και πάλι ο Χαζέρ ευστόχησε σε δίποντο και έκανε το ματς εκ νέου θρίλερ (88-89) και 20 δευτερόλεπτα να απομένουν. Η Βιλερμπάν βρήκε και πάλι 2/2 βολές με τον Ανγκόλα και στην τελευταία επίθεση ο Χαζέρ, αστόχησε σε τρίποντο, με τους Γάλλους να πανηγυρίζουν την 8η νίκη τους.



Τα δεκάλεπτα: 19-26, 47-49, 62-68, 88-91



MVP ΗΤΑΝ Ο…Ο Μπράιναν Ανγκόλα με 26 πόντους (4/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 9/11 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Ο Σεχμούς Χαζέρ με 20 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 20 λάθη της Αναντολού Εφές

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Βιλερμπάν είχε κερδίσει με 103-99.

Anadolu Efes Istanbul MIN PTS 2PT 3PT FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 2 S. Hazer 26:12 20 5/8 62.5% 3/4 75% 1/2 50% 0 1 1 0 0 1 0 2 15 3 J. Loyd * 08:25 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 3 -2 0 5 S. Lee 23:25 18 5/7 71.4% 1/1 100% 5/5 100% 0 5 5 4 1 1 0 2 9 29 8 N. Weiler-Babb * 29:40 8 1/1 100% 2/6 33.3% 0/0 0% 0 4 4 4 1 3 0 2 9 10 I. Cordinier 09:55 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 3 0 4 -1 -1 11 R. Smits 16:26 12 0/0 0% 3/4 75% 3/4 75% 0 1 1 0 0 0 1 1 15 15 P. Dozier * 22:23 6 2/4 50% 0/3 0% 2/3 66.7% 0 2 2 5 0 6 0 3 3 3 17 V. Poirier * 10:40 4 2/3 66.7% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 1 0 1 0 0 1 5 5 21 C. Swider 07:54 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 4 24 E. Osmani * 22:23 4 1/2 50% 0/2 0% 2/2 100% 0 2 2 1 0 3 0 2 1 33 E. Yilmaz 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 K. Jones 22:37 7 3/3 100% 0/0 0% 1/2 50% 3 4 7 1 2 1 1 2 2 15 TOTAL 200:00 88 22/32 68.8% 10/23 43.5% 14/19 73.7% 5 22 27 18 6 20 2 22 95