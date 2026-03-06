Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν 88-91: Σπουδαίο «διπλό» με κορυφαίο τον Ανγκόλα

Παναγιώτης Αρταβάνης
Την 8η νίκη της πέτυχε η Βιλερμπάν, επικρατώντας με της Αναντολού Εφές στην Τουρκία με 88-91 για την 30η αγωνιστική της EuroLegaue.

Σπουδαίο... διπλό πέτυχε η Βιλερμπάν μέσα στην Τουρκία, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 88-91 για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Γάλλοι ήταν καλύτεροι από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Ο Μπράιν Ανγκόλα ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του, τελειώνοντας το ματς με 26 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χαζέρ με 20π.

Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Η Βιλερμπάν εκμεταλλεύτηκε τα τέσσερα λάθη της Αναντολού Εφές στο (6') και μπόρεσε να βρει λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ, προκειμένου να πάρει από νωρίς διψήφιο προβάδισμα (5-15, 6'). Στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου δεκαλέπτου οι Τούρκοι έλεγξαν τον ρυθμός και με επιμέρους σερί 28-23, μπόρεσαν να ψαλιδίσουν τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με -2 (47-49, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι δεν έχασαν το προβάδισμά τους και συνέχισαν να έχουν τα… ηνία (52-58, 25’), έχοντας (10/14 δίποντα, 71,4%). Στα πρώτα λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου το σύνολο του Πάμπλο Λάσο, βελτίωσε την άμυνά του, όμως δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις στην επίθεση, υποπίπτοντας σε εύκολα λάθη (19, 32').

 

Προς το φινάλε της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να μειώσουν εκ νέου (79-83, 37'), έπειτα από τρίποντο του Λι. Ο Χαζέρ ευστόχησε με τη σειρά του σε δύο τρίποντα και έφερε το ματς στον πόντου (86-87, 39'). Ο Ανγκόλα πέτυχε 2/2 βολές, πετυχαίνοντας το (86-89), όμως και πάλι ο Χαζέρ ευστόχησε σε δίποντο και έκανε το ματς εκ νέου θρίλερ (88-89) και 20 δευτερόλεπτα να απομένουν. Η Βιλερμπάν βρήκε και πάλι 2/2 βολές με τον Ανγκόλα και στην τελευταία επίθεση ο Χαζέρ, αστόχησε σε τρίποντο, με τους Γάλλους να πανηγυρίζουν την 8η νίκη τους.


Τα δεκάλεπτα: 19-26, 47-49, 62-68, 88-91


MVP ΗΤΑΝ Ο…Ο Μπράιναν Ανγκόλα με 26 πόντους (4/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 9/11 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Ο Σεχμούς Χαζέρ με 20 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 20 λάθη της Αναντολού Εφές
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Βιλερμπάν είχε κερδίσει με 103-99.

Anadolu Efes IstanbulMINPTS2PT3PTFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
2S. Hazer26:12205/862.5%3/475%1/250%0110010215
3J. Loyd *08:2551/250%1/250%0/00%00000203-20
5S. Lee23:25185/771.4%1/1100%5/5100%05541102929
8N. Weiler-Babb *29:4081/1100%2/633.3%0/00%044413029
10I. Cordinier09:5521/1100%0/00%0/00%01111304-1-1
11R. Smits16:26120/00%3/475%3/475%0110001115
15P. Dozier *22:2362/450%0/30%2/366.7%0225060333
17V. Poirier *10:4042/366.7%0/00%0/10%0110100155
21C. Swider07:5421/1100%0/10%0/00%011200004
24E. Osmani *22:2341/250%0/20%2/2100%022103021
33E. Yilmaz00:0000/00%0/00%0/00%000000000
88K. Jones22:3773/3100%0/00%1/250%34712112215
TOTAL200:008822/3268.8%10/2343.5%14/1973.7%522271862022295
LDLC ASVEL VilleurbanneFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
1Z. Seljaas *27:54154/1330.8%1/250%3/1127.3%4/4100%3252810010
2A. Atamna00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
3S. Harrison09:5300/00%0/00%0/00%0/00%112311104
6B. Angola *31:19267/1353.8%4/757.1%3/650%9/1181.8%13421120028
7T. Heurtel26:01145/1145.5%3/560%2/633.3%2/2100%0227312017
8M. Ajinca *08:5300/30%0/10%0/20%0/00%022010202
10B. Massa22:3263/560%3/560%0/00%0/00%336252007
11E. Jackson05:2520/10%0/00%0/10%2/2100%000111002
23D. Lighty20:3742/366.7%2/2100%0/10%0/00%022150007
30G. Watson *21:08103/650%1/250%2/450%2/2100%011144003
32B. Vautier *17:1173/560%3/560%0/00%1/1100%213052103
94A. Traore09:0772/2100%0/00%2/2100%1/250%000021106
TOTAL200:009129/6246.8%17/2958.6%12/3336.4%21/2487.5%1120311946157093
@Photo credits: x_euroleague
     

