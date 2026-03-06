Ο λόγος που ο Ολυμπιακός είπε «όχι» στον Χέιζ-Ντέιβις

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης μετέφερε στο Gazz Floor LIVE by Novibet τον λόγο για τον οποίο ο Ολυμπιακός είπε «όχι» στον Χέιζ-Ντέιβις να μπει στο ΣΕΦ τρεις ώρες νωρίτερα από το ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, και οι Πειραιώτες άναψαν «κόκκινο» στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για να μπει στο γήπεδο τρεις ώρες νωρίτερα και να ακολουθήσει την καθιερωμένη ρουτίνα του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναχώρησε μόνος του για το φαληρικό στάδιο, ωστόσο δεν του επιτράπηκε να μπει στο ΣΕΦ τόσο νωρίς, όπως συνηθίζει, για να κάνει το ζέσταμά του.

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης μετέφερε στο Gazz Floor LIVE by Novibet τον λόγο για τον οποίο ο Ολυμπιακός είπε «όχι» στον Χέιζ-Ντέιβις, τονίζοντας χαρατηριστικά: «Ο Χέιζ-Ντέιβις ήρθε λίγο νωρίτερα από την αποστολή του Παναθηναϊκού. Για λόγους ασφαλείας δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά του. Δεν πρόκειται για κάποιο… καψώνι της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Απλώς, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια του αθλητή κατά την άφιξή του, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζαν πότε θα βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις έξω από το ΣΕΦ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν ήταν σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια του παίκτη ώστε να έρθει τρεις ώρες νωρίτερα για να κάνει το ζέσταμά του».