Το ΣΕΦ στο πόδι για τον Μπαρτζώκα – Τρομερή αποθέωση για τον προπονητή του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού κατά την είσοδό του στο ΣΕΦ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta), και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες στο ντέρμπι με τους «πράσινους».

Συγκεκριμένα, οι Σάσα Βεζένκοβ, Τόμας Γουόκαπ και Μόντε Μόρις δεν θα αγωνιστούν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, μένοντας εκτός 12άδας. Οι Πειραιώτες θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague μετά την ήττα από τη Ζάλγκιρις, με τον Μπαρτζώκα να γνωρίζει την αποθέωση κατά την είσοδό του στο ΣΕΦ, σχεδόν 15 λεπτά πριν από το τζάμπολ.

Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός φιγουράρει στην τέταρτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 18-10, ενώ σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνεχίζει από την ένατη θέση με ρεκόρ 16-13.

