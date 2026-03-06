Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Μόντερ Μόρις δεν θα αγωνιστούν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έφτασαν μόνοι τους στο ΣΕΦ, σχεδόν δύο ώρες πριν από το τζάμπολ (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες στο ντέρμπι με τους «πράσινους».

Συγκεκριμένα, οι Σάσα Βεζένκοβ, Τόμας Γουόκαπ και Μόντε Μόρις δεν θα αγωνιστούν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Βεζένκοβ είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στη μέση λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου στον τελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στην Κρήτη και μετέβη μόνος του στο ΣΕΦ, σχεδόν δύο ώρες πριν από το τζάμπολ. Το ίδιο συνέβη και με τον Μόντε Μόρις, λόγω προβλήματος στη μέση.