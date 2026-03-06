Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Οι Βεζένκοβ και Μόρις έφτασαν μόνοι στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες στο ντέρμπι με τους «πράσινους».
Συγκεκριμένα, οι Σάσα Βεζένκοβ, Τόμας Γουόκαπ και Μόντε Μόρις δεν θα αγωνιστούν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Βεζένκοβ είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στη μέση λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου στον τελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στην Κρήτη και μετέβη μόνος του στο ΣΕΦ, σχεδόν δύο ώρες πριν από το τζάμπολ. Το ίδιο συνέβη και με τον Μόντε Μόρις, λόγω προβλήματος στη μέση.
🔴 H άφιξη του Σάσα Βεζένκοβ στο ΣΕΦ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό!#OlympiacosBC pic.twitter.com/wbZV7AH20w— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 6, 2026
